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Infertilidade

A gravidez não vem? Saiba quando é hora de buscar ajuda

Veja os sinais de que é preciso recorrer a um especialista para conseguir engravidar

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 23:51

Paula Stange

Paula Stange

Publicado em 

21 jun 2019 às 23:51
O casal Josiane Lima de Oliveira, 30, e Patrick Ribeiro, 34, autônomo, com as filhas gêmeas, Valentina e Helena, de quatro meses, (na ordem) conta que engravidou graças à inseminação artificial Crédito: Fernando Madeira
Quem vê a Josiane Oliveira e o Patrick Ribeiro se derretendo com as pequenas Helena e Valentina não imagina o quanto eles esperaram por esse momento. Desde que começaram a planejar a gravidez até o dia em que seguraram as filhas nos braços pela primeira vez se passaram sete anos.
Muitos casais vivem a mesma angústia e encaram anos de tentativas até que decidem recorrer à ajuda da medicina para ter filhos. Afinal, como saber quando é a hora de procurar um especialista para engravidar?
“O conceito de infertilidade diz que um casal não usa nenhum método contraceptivo, tem relações sexuais bem distribuídas e frequentes ao longo do ciclo, e não engravida pelo período de um ano é considerado um casal infértil e precisa procurar um especialista para descobrir a causa e, eventualmente, iniciar um tratamento”, afirma o ginecologista e obstetra Maurício Chehin, especialista em reprodução humana.
CAUSAS
Segundo Chehin, em 35% dos casos, a causa da infertilidade é feminina. Em outros 35%, é masculina. Acontece também de ambos terem problemas, num percentual de 20%. E em 10% dos casos, não se identifica o motivo.
São muitos os fatores que podem dificultar e até impedir uma gravidez natural. A idade avançada da mulher é um dos mais comuns. “Hoje em dia, a mulher começa a pensar engravidar cada vez mais tarde, por volta de 38, 40 anos de idade. O envelhecimento ovariano prejudica a fertilidade, porque afeta tanto a reserva ovariana quanto a qualidade dos óvulos”, observa a ginecologista Layza Merizio Borges, doutora em reprodução humana.
Menos frequente, mas não menos importante, a idade do homem também influencia na fertilidade do casal. “Engravidar em qualquer idade não é uma verdade absoluta para os homens. Os riscos também vão aumentando, mas de forma mais lenta, menos importante do que para as mulheres”, diz Chehin.
Os especialistas apontam que o estilo de vida do casal tem sido outro fator relacionado à dificuldade de engravidar. “O estilo de vida moderno, com mais estresse, qualidade de sono precária e alimentação rica em comida industrializada, vem afetando a qualidade de óvulos e gametas”, afirma Layza.
“Cada vez se fala mais sobre o quanto o estilo de vida é importante para a saúde geral e reprodutiva. E das causas de infertilidade, essa é a mais facilmente reversível”, complementa Chehin.
O fato, diz a ginecologista, é que, ao receber o diagnóstico de infertilidade, o casal não deve se desesperar: “Os tratamentos existem e evoluem a cada dia para tornar cada vez mais alcançável o sonho da maternidade”.
DEPOIMENTO
Após sete anos, as gêmeas
Josiane Lima de Oliveira, 30 anos, recepcionista e mãe da Helena e da Valentina
“Estamos casados há 14 anos, mas só sete anos atrás começamos a planejar a gravidez. Mas os anos foram passando e nada. A família ia só cobrando, perguntando quando teríamos um filho.
Fiz exames, que não mostravam nenhum problema. Até que um deles apontou uma obstrução nas trompas. Cheguei a fazer uma cirurgia, que não adiantou. Foi quando resolvemos recorrer à inseminação. Implantamos dois óvulos e deu certo. Quando descobri que estava grávida de gêmeas, foi felicidade em dobro. Helena e Valentina têm hoje quatro meses e são supertranquilas. Uma puxou ao pai, e a outra, a mim.”
ENTENDA MAIS
Principais fatores da infertilidade
Doenças como a endometriose e síndrome dos ovários policísticos; produção inadequada de esperma, varicocele, obesidade, estresse, alimentação inadequada e idade da mulher
Tempo de espera
Deve ser considerado infértil o casal que esteja tentando engravidar há um ano, com uma frequência de relações sexuais de 2 a 4 vezes por semana e sem ter usado nenhum método contraceptivo no período
Diagnóstico
O casal deve procurar um médico especialista, que investigará as causas da infertilidade por meio de exames de sangue, espermograma do parceiro e alguns
exames de imagens específicos
Tratamentos
Coito programado, inseminação intra-uterina, fertilização in vitro e fertilização com injeção intra-citoplasmática de Espermatozoides são alguns mais comuns, que envolvem técnicas avançadas

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