A gola alta voltou! Saiba como usar a tendência hit do inverno

A gola alta voltou com tudo para a cena da moda Crédito: Pinterest

A gola alta ou a turtleneck volta com tudo nos looks de street style e prova que dá pra criar produções inusitadas e nada óbvias. Nos dias de temperatura não tão baixas, você pode investir no suéter de gola alta como um minivestido. É muito cool!

Aprenda a compor suas produções com a peça hit da estação Crédito: Pinterest

Dá para prender o cabelo por dentro da gola alta também e criar um visual novo. Se você é apaixonada por essa tendência, pode apostar num double turtleneck. Como assim? Simples: é só criar uma sobreposição de peças de gola alta.