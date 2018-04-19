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É tendência

A gola alta voltou! Saiba como usar a tendência hit do inverno

A nossa colunista Fernanda Trindade te ensina a compor produções superestilosas com a peça

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 19:06
A gola alta voltou com tudo para a cena da moda Crédito: Pinterest
A gola alta ou a turtleneck volta com tudo nos looks de street style e prova que dá pra criar produções inusitadas e nada óbvias. Nos dias de temperatura não tão baixas, você pode investir no suéter de gola alta como um minivestido. É muito cool!
Aprenda a compor suas produções com a peça hit da estação Crédito: Pinterest
Dá para prender o cabelo por dentro da gola alta também e criar um visual novo. Se você é apaixonada por essa tendência, pode apostar num double turtleneck. Como assim? Simples: é só criar uma sobreposição de peças de gola alta.
Repense seu vestido de verão no inverno com a ajuda da gola, não é o máximo? Na maioria das vezes não conseguimos usar um colar quando estamos usando a gola e sentimos falta de algum ponto de luz na região do pescoço. Os mini-lenços são bem vindos e ficam diferentes nesse tipo de produção, por cima da gola. Que tal apostar?

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