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Curiosidade

A cantora Anitta é comparada à Kim Kardashian pela 'Vogue America'

A publicação americana comparou a aparência, o empoderamento e a sensualidade das duas celebridades

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:08
As celebridades foram comparadas na aparência e estilo de vida Crédito: Pinterest
O que a brasileira Anitta e a norte-americana Kim Kardashian têm em comum, além de milhões de seguidores nas redes sociais, os lábios volumosos e um bumbum avantajado? Para a "Vogue America", muita coisa.
A publicação fez comparações entre elas, apontando que, além da aparência, ambas possuem várias qualidades em comum. Entre elas, Anitta foi citada por ser uma mulher empoderada e que não tem medo de demonstrar sua sensualidade.
"A pop star brasileira usa a cartilha Kim Kardashian ao promover a aceitação do seu próprio corpo e celebrar sua feminilidade para seus mais de 25 milhões de seguidores no Instragram", diz o texto da publicação, que ainda ressalta o fato de a cantora ter mostrado suas celulites na introdução do clipe "Vai Malandra".
Além de Anitta, também foram citadas no texto - como sósias de Kim Kardashian - a blogueira árabe Sonia Ali, a modelo egípcia Tara Emad e as influenciadoras norte-americanas Kamilla Osman e Hannah Stocking.

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