'A atenção é o bem mais valioso nos dias atuais', diz Vivian Wolff

A facilitadora de Mindfulness Vivian Wolff trabalha atendendo homens e mulheres de todas as idades e de diferentes setores Crédito: Divulgação

A facilitadora de Mindfulness Vivian Wolff trabalha atendendo homens e mulheres de todas as idades e de diferentes setores  como advogados, médicos, profissionais do mercado financeiro, da moda e da publicidade  que buscam, em sua maioria, maior foco, relaxamento, desenvolvimento de inteligência emocional, redução do estresse e da ansiedade. Confira a entrevista.

Por que estamos tão desconectados?

Estamos em um mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. As mudanças acontecem de forma muito rápida, existem muitos desafios e escolhas, mas pouca clareza dos fatos. Estamos o tempo todo nos perguntando: o que vou perder se eu escolher A e abrir mão de B? A mistura desses elementos gera um estresse em nossa mente. E esse estresse reduz a nossa capacidade de atenção. Estamos sempre indo do passado para o futuro, da melancolia para a ansiedade, sem viver o que está acontecendo no agora. Se pensarmos em nosso mundo sempre on-line, provavelmente estamos com os níveis de falta de atenção mais elevados de nossa existência, por isso a popularidade crescente do Mindfulness, pois ele atua como um contraponto a esse excesso de estímulos. Alguns anos atrás as pessoas falavam que o bem mais valioso era o tempo, hoje é a atenção.

O que diferencia o Mindfulness das outras técnicas de meditação?

Embora normalmente seja promovida através da meditação, a Atenção Plena não se resume somente a essa atividade. O Mindfulness pode ser praticado através de outros exercícios, uma atitude, um estado mental e até um estilo de vida focado na presença, na atenção e na descrição dos fatos sem julgamentos ou rótulos.

Podemos, por exemplo, fazer uma refeição de modo Mindful, basta fazê-la prestando atenção, como um bom observador  vendo as cores, sentindo o sabor, aroma e textura dos alimentos, focando no que você coloca em sua boca ao invés de pensar na lista de afazeres que você tem para cumprir depois de terminado o almoço. Outro exemplo é caminhar e até tomar banho. Essas são simples atividades de nossa rotina diária que podemos realizar com atenção plena e que vão além da prática meditativa.

As pessoas ligadas no 220 conseguem mesmo desacelerar?