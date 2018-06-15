'A atenção é o bem mais valioso nos dias atuais', diz Vivian Wolff

A facilitadora de Mindfulness Vivian Wolff trabalha atendendo homens e mulheres de todas as idades e de diferentes setores como advogados, médicos, profissionais do mercado financeiro, da moda e da publicidade que buscam, em sua maioria, maior foco, relaxamento, desenvolvimento de inteligência emocional, redução do estresse e da ansiedade. Confira a entrevista.
Por que estamos tão desconectados?
Estamos em um mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. As mudanças acontecem de forma muito rápida, existem muitos desafios e escolhas, mas pouca clareza dos fatos. Estamos o tempo todo nos perguntando: o que vou perder se eu escolher A e abrir mão de B? A mistura desses elementos gera um estresse em nossa mente. E esse estresse reduz a nossa capacidade de atenção. Estamos sempre indo do passado para o futuro, da melancolia para a ansiedade, sem viver o que está acontecendo no agora. Se pensarmos em nosso mundo sempre on-line, provavelmente estamos com os níveis de falta de atenção mais elevados de nossa existência, por isso a popularidade crescente do Mindfulness, pois ele atua como um contraponto a esse excesso de estímulos. Alguns anos atrás as pessoas falavam que o bem mais valioso era o tempo, hoje é a atenção.
O que diferencia o Mindfulness das outras técnicas de meditação?
Embora normalmente seja promovida através da meditação, a Atenção Plena não se resume somente a essa atividade. O Mindfulness pode ser praticado através de outros exercícios, uma atitude, um estado mental e até um estilo de vida focado na presença, na atenção e na descrição dos fatos sem julgamentos ou rótulos.
Podemos, por exemplo, fazer uma refeição de modo Mindful, basta fazê-la prestando atenção, como um bom observador vendo as cores, sentindo o sabor, aroma e textura dos alimentos, focando no que você coloca em sua boca ao invés de pensar na lista de afazeres que você tem para cumprir depois de terminado o almoço. Outro exemplo é caminhar e até tomar banho. Essas são simples atividades de nossa rotina diária que podemos realizar com atenção plena e que vão além da prática meditativa.
As pessoas ligadas no 220 conseguem mesmo desacelerar?
É uma técnica que pode ser usada por qualquer pessoa, até mesmo e, principalmente, pelas mais aceleradas. Com a prática, quem funciona sempre no 220 começa a ter uma maior percepção das sensações de seu corpo e de como estão suas emoções. Isso é o que chamamos de autoconsciência, onde percebemos quando estamos fazendo as coisas no automático e desenvolvemos a capacidade de parar, respirar e recomeçar de uma maneira mais calma, atenta e focada.