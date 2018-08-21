5 tendências que a Rachel de 'Friends' adiantou no mundo da moda

A moda se recicla, e por isso as produções atuais podem contar com tendências de diferentes décadas, como os anos, 70, 80 e 90 - que voltaram com tudo no street style. E pra confirmar essa teoria, nada melhor do que fazer uma viagem no tempo através das nossas séries favoritas.
Rachel Green - a icônica personagem de "Friends", interpretada por Jennifer Aniston, pode ser considerada uma verdadeira fashionista, e mostrou durante as dez temporadas da série no ar (1994-2004) produções simples, clássicas e muito a frente de seu tempo.
Tendências como o tênis branco, jardineiras denin, chokers, macacão e até o truque das sobreposições com vestido foram exibidas e admiradas em "Friends". Para se inspirar, confira algumas das produções que bombaram no seriado e podem ser facilmente adaptadas ao street style de hoje.
BOYFRIEND
Aquela blusa que casualmente pegamos do guarda-roupa do namorado, pai, ou irmão, já era regra no estilo de Rachel. A tendência veio nas estações passadas e já se consolidou - a ideia dessas peças é justamente parecer um ou dois números maiores do que o seu tamanho. "Geralmente essas peças fazem looks com uma cara mais jovial e, muitas vezes, mais estilosos e modernos", esclarece a consultora de imagem, Brunella Sgaria.
TÊNIS BRANCO
Rachel Green já antecipava essa tendência, que voltou com tudo e pode ser considerada a mais amada do momento. A composição vestido mais tênis branco provou ser versátil e superestilosa, produzindo looks modernos e descolados. Segundo Brunella, hoje os modelos de tênis vão desde os mais clássicos e com menos detalhes, até os mais esportivos - com cor e solados diferenciados. Tem para todos os gostos.
SOBREPOSIÇÕES
A versatilidade que as sobreposições oferecem trazem ao look uma pegada jovial, e oferecem a possibilidade de compor diferentes produções com a mesma peça. "O legal é que podemos usar nossas roupas com variadas sobreposições e fazer diferentes looks usando a mesma base que pode ser um vestido, uma jardineira ou um macacão" explica Brunella.
CHOCKER
Esse estilo de colar - também chamados de gargantilha - é uma tendência que retornou para conquistar de vez os nossos corações. Rachel já se adiantava no cenário da moda ao produzir visuais elegantes com a peça. A consultora de imagem Brunella Sgaria destaca que esse acessório combina com produções que deixam o colo à mostra, como peças ombro a ombro, decotes, e tomara-que-caia.
MACACÃO
Essa peça já se tornou um curinga nos armários, sendo ótima na hora de compor aquela produção rápida e descolada. Hoje em dia praticamente todas as lojas vendem versões diferentes dessa peça, como as jardineiras jeans ou os macacões em tecido. "Na maioria das vezes ele deve ser usado com uma blusa por baixo e aí o legal é versatilizar mesmo, já que vai bem com croppeds mais sequinhos e camisas de botão".