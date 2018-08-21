5 tendências que a Rachel de 'Friends' adiantou no mundo da moda

Rachel provou várias vezes estar a frente de seu tempo na moda Crédito: Pinterest

A moda se recicla, e por isso as produções atuais podem contar com tendências de diferentes décadas, como os anos, 70, 80 e 90 - que voltaram com tudo no street style. E pra confirmar essa teoria, nada melhor do que fazer uma viagem no tempo através das nossas séries favoritas.

Rachel Green - a icônica personagem de "Friends", interpretada por Jennifer Aniston, pode ser considerada uma verdadeira fashionista, e mostrou durante as dez temporadas da série no ar (1994-2004) produções simples, clássicas e muito a frente de seu tempo.

Tendências como o tênis branco, jardineiras denin, chokers, macacão e até o truque das sobreposições com vestido foram exibidas e admiradas em "Friends". Para se inspirar, confira algumas das produções que bombaram no seriado e podem ser facilmente adaptadas ao street style de hoje.

BOYFRIEND

Aquela blusa que casualmente pegamos do guarda-roupa do namorado, pai, ou irmão, já era regra no estilo de Rachel. A tendência veio nas estações passadas e já se consolidou - a ideia dessas peças é justamente parecer um ou dois números maiores do que o seu tamanho. "Geralmente essas peças fazem looks com uma cara mais jovial e, muitas vezes, mais estilosos e modernos", esclarece a consultora de imagem, Brunella Sgaria.

. Crédito: Pinterest

TÊNIS BRANCO

Rachel Green já antecipava essa tendência, que voltou com tudo e pode ser considerada a mais amada do momento. A composição vestido mais tênis branco provou ser versátil e superestilosa, produzindo looks modernos e descolados. Segundo Brunella, hoje os modelos de tênis vão desde os mais clássicos e com menos detalhes, até os mais esportivos - com cor e solados diferenciados.  Tem para todos os gostos.





SOBREPOSIÇÕES

A versatilidade que as sobreposições oferecem trazem ao look uma pegada jovial, e oferecem a possibilidade de compor diferentes produções com a mesma peça. "O legal é que podemos usar nossas roupas com variadas sobreposições e fazer diferentes looks usando a mesma base que pode ser um vestido, uma jardineira ou um macacão" explica Brunella.

CHOCKER

Esse estilo de colar - também chamados de gargantilha - é uma tendência que retornou para conquistar de vez os nossos corações. Rachel já se adiantava no cenário da moda ao produzir visuais elegantes com a peça. A consultora de imagem Brunella Sgaria destaca que esse acessório combina com produções que deixam o colo à mostra, como peças ombro a ombro, decotes, e tomara-que-caia.

MACACÃO