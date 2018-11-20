5 tendências das semanas de moda brasileiras que vão bombar no verão

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Do Paraná, passando por São Paulo, até chegar em Minas Gerais. Esse foi o roteiro das semanas de moda nacionais, que apresentaram as tendências para 2019. Acessórios e roupas com muitas franjas, estilo country, figuras geométricas, jeans, moda sustentável e cores alegres - como amarelo e neon, marcaram presença nas passarelas.

A primeira cidade que apresentou as novidades da nova temporada foi Curitiba, que nos dias 25 e 26 de setembro de 2018 apresentou a 4ª edição do ID Fashion, com 19 marcas paranaenses que são novidade no universo da moda, além daquelas que já estão consolidadas no mercado, como o Vale da Seda e a Recco Lingerie. Nesta edição, o tema escolhido foi o mundo híbrido, que propôs novos olhares sobre a sociedade e os hábitos de consumo contemporâneos. Na passarela não faltaram cores e peças que prezam pelo conforto.

Já a 46ª edição do São Paulo Fashion Week, que aconteceu do dia 21 ao 26 de outubro, buscou inspiração na força da mudança, convidando todos a sair da zona de conforto e experimentar novos tempos e espaços. O evento, maior da América Latina, apresentou marcas de moda buscando causas e bandeiras para chamarem de suas, como a Osklen, que levou a questão da sustentabilidade e da preservação dos oceanos às passarela; e Ronaldo Fraga, que propôs uma reflexão sobre a intolerância ao tratar sobre os conflitos entre judeus e palestinos. As peças primaram por leveza, amplitude e conforto.

Fechando o roteiro de moda, a 23ª Edição do Minas Trend mostrou as novidades para o outono/inverno 2019 com uma proposta mais inclusiva, sustentável e agregadora. Contando com modelos que fogem do padrão visto há anos nas passarelas, o evento apresentou peças em tons terrosos e com tecidos sustentáveis, como o jeans impermeável de Denise Valadares e as rendas reaproveitadas de Chris Gontijo. Para Ronaldo Fraga, diretor criativo do Minas Trend, a palavra moda apenas como vestuário saiu de moda. Agora, a ideia é estabelecer diálogos e novas vertentes que vão além. O mundo mudou, a moda também.

JEANS

O look total jeans sobrevive a mais uma temporada e continua como aposta para ser usada nas próximas estações. Os estilistas investiram em novas padronagens, lavagens, diversos tons e até bordados para atualizar o material que é um clássico e, como look total, chama atenção do público há algumas temporadas.

AMARELO

O amarelo é a cor mais quente da estação. Ultrapassando o lavanda, a cor do Sol, que já é trend absoluta nessa estação, iluminou as passarelas de Osklen, Patricia Vieira, prometendo ir muito além desse verão. No street style, a calça clochard é protagonista.

FRANJA

As franjas estiveram presentes nas passarelas de Curitiba, São Paulo e Minas Gerais. Aposta para 2019, elas apareceram em bolsas, calças, jaquetas, saias, camisas, kaftas e até brincos. Marca registradas dos estilos boho (cigano) e do western (country), que também estará alta no próximo ano, as franjas apareceram desde em tons terrosos até os mais fortes, como vermelho, dando leveza e movimento aos vestuários e acessórios.

TRANSPARÊNCIA

A transparência continua com tudo na próxima temporada. Os tecidos finos, que deixam a pele à mostra continuam sob os holofotes. Brincar com recortes é uma boa maneira de aderir à tendência sem mostrar demais. Invista nesse jogo de esconde e mostra, que você vai fazer sucesso e poderá abusar da hashtag #sexysemservulgar.

Beleza Crédito: Agência Fotosite

NEON