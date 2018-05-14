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moda

5 maneiras de usar saia lápis

Consultora de moda dá dicas de como usar a peça que é elegante, mas também rende looks descolados para o dia-a-dia

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 15:05
Saia Lápis, aprenda como usar Crédito: Pinterest
A saia lápis pode compor looks perfeitos para o dia-a-dia, e ir do escritório ao happy hour. Mas nem sempre é fácil construir produções harmoniosas com ela. Pensando nisso, ouvimos a consultora de imagem Elian Ramile para saber as melhores maneiras de criar produções descoladas.
Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest
Tons sóbrios
Combine as modelagens em tons mais sóbrios, com alguns toques de cor - camisetas em cores fortes ou acessórios, tênis e, ainda, um tricô, em dias mais frios, para produções descontraídas e nada óbvias. 
Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest
Moletom
O moletom voltou à cena da moda, e já conquistou diferentes roupagens. A saia lápis nesse tecido traz uma pegada super cool, deixando o look simples e estiloso. Combine com jaquetas e tênis. "Essa saia de moletom fica bem com tênis e peças mais pesadas, como a jaqueta de couro. Os tons rosa e a bolsa clara deram um toque feminino no look da foto" disse Elian Ramile. 
 
Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest
Modernos e harmoniosos
Os acessórios também são aliados na hora de montar as produções, e podem transforma-las. Pensando nisso, invista nos acessórios clássicos, combine a saia com camisetas básicas, e complemente o look com mocassim ou salto. 
Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest
Couro Chique
O couro pode ter fama de clássico, mas chegou bombando no street style. As saias desse material podem compor produções despojadas, mas sem perder a elegância. "A saia de couro com tricô e tênis branco também sai do óbvio, deixando o look refinado para trabalhos ou saídas com os amigos" disse Elian.
Vale lembrar que hoje em dia também existe o "couro fake" - tecido que imita o couro real, que está disponível na maior parte das lojas e não agride aos animais. 
Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest
Camisetas
As T-shirts já entraram no guarda-roupa e no coração de muitas celebridades e fashionistas. Por isso, combine a saia lápis com camisetas e complemente com jaqueta jeans. Nos pés, sapatilha, ou até mesmo scarpin, para looks versáteis. "Jeans, camiseta e uma linda sapatilha ou scarpin criam uma parceria cheia de personalidade", finalizou a consultora. 

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