5 maneiras de usar saia lápis

Saia Lápis, aprenda como usar Crédito: Pinterest

A saia lápis pode compor looks perfeitos para o dia-a-dia, e ir do escritório ao happy hour. Mas nem sempre é fácil construir produções harmoniosas com ela. Pensando nisso, ouvimos a consultora de imagem Elian Ramile para saber as melhores maneiras de criar produções descoladas.

Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest

Tons sóbrios

Combine as modelagens em tons mais sóbrios, com alguns toques de cor - camisetas em cores fortes ou acessórios, tênis e, ainda, um tricô, em dias mais frios, para produções descontraídas e nada óbvias.

Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest

Moletom

O moletom voltou à cena da moda, e já conquistou diferentes roupagens. A saia lápis nesse tecido traz uma pegada super cool, deixando o look simples e estiloso. Combine com jaquetas e tênis. "Essa saia de moletom fica bem com tênis e peças mais pesadas, como a jaqueta de couro. Os tons rosa e a bolsa clara deram um toque feminino no look da foto" disse Elian Ramile.





Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest

Modernos e harmoniosos

Os acessórios também são aliados na hora de montar as produções, e podem transforma-las. Pensando nisso, invista nos acessórios clássicos, combine a saia com camisetas básicas, e complemente o look com mocassim ou salto.

Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest

Couro Chique

O couro pode ter fama de clássico, mas chegou bombando no street style. As saias desse material podem compor produções despojadas, mas sem perder a elegância. "A saia de couro com tricô e tênis branco também sai do óbvio, deixando o look refinado para trabalhos ou saídas com os amigos" disse Elian.

Vale lembrar que hoje em dia também existe o "couro fake" - tecido que imita o couro real, que está disponível na maior parte das lojas e não agride aos animais.

Aprenda a usar a saia lápis Crédito: Pinterest

Camisetas