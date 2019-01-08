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Verão

5 alimentos que ajudam a conservar o bronzeado no verão

Dermatologistas indicaram as melhores frutas, verduras e legumes para alcançar um bronze natural e saudável

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 16:54

Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

08 jan 2019 às 16:54
Alimentos ricos em vitamina A ajudam na produção de melanina, responsável pela cor da pele Crédito: Reprodução/ Instagram
Os dias de sol são ideias para deixar o famoso aspecto de “cor do pecado” na pele. O bronzeado é garantido na beira da praia, mas fora dela, colocar alguns alimentos na dieta pode ajudar bastante a conservar o dourado do verão.
Os alimentos ricos em vitamina A e betacaroteno aceleram o bronzeamento, pois as substâncias ajudam na produção de melanina, o que é responsável pela cor da pele. ”Os principais alimentos são a cenoura, o mamão, a abóbora, a beterraba, a acerola e as folhas verdes escuras, como rúcula, couve, espinafre, agrião, brócolis”, explica a dermatologista Isabella Redighieri.
A dermatologista também alertou sobre outros alimentos que são importantes de consumir nesses dias mais quentes. “Os alimentos ricos em vitamina C, como acerola, caju e limão protegem contra a radiação e são antioxidantes, portanto, combatem o envelhecimento cutâneo e diminuem as chances de queimadura solar”, complementou.
Ainda segundo Isabela, a melancia e o tomate são ricos em licopeno, um tipo de antioxidante, que também atua na proteção da pele contra a radiação solar. “Os alimentos devem ser consumidos uma semana antes da exposição ao sol para que já comecem a agir no organismo. E para conseguir resultados significativos, é necessário o consumo de três a quatro porções desses nutrientes por dia”, alertou Isabela, que indicou complementar a dieta de verão com cápsulas ricas em antioxidantes, a fim de potencializar os efeitos desejados, já que no dia a dia, muitas vezes, não é possível ingerir a quantidade ideal de nutrientes.
O consumo de água é recomendado diariamente - ao menos 2 litros por dia - mas no verão, essa prática ajuda também a conservar o bronzeado, potencializando a digestão dos alimentos que atuam no bronzeamento da pele. “Sem a água não há alimento que faça milagre com a pele, já que no calor perdemos muito líquido com o suor, por isso devemos lembrar de consumir pelo menos 2 litros de água todos os dias, para mantermos uma hidratação adequada e a pele bonita e saudável”, indicou a dermatologista Patrícia Friço.
Ela também esclareceu que o chá verde é um grande aliado da pele nos dias de verão. “O consumo deixa a pele mais firme, pois preserva a estrutura do colágeno e diminui o risco do câncer de pele”, alertou a médica.
Separamos os alimentos mais indicados, e ainda duas receitas de vitaminas para turbinar o bronze:
Cenoura
Rica em betacaroteno, precursor da vitamina A. Mantêm o bronzeado por mais tempo, deixando a pele saudável e natural.
Frutas vermelhas
Frutas como morango, amora, uva rosada e açaí são ricos em ciadinina e vitamina C, que combatem envelhecimento da pele, e atuam na produção do colágeno.
Tomate
Rico em licopeno, ajuda a retardar o envelhecimento das células e protege contra os raios ultravioletas.
Chá verde
Preserva a estrutura do colágeno da pele e diminui o risco do câncer de pele.
Água
Componente fundamental para manter a hidratação regular.
Vitaminas
Confira algumas receitas - indicadas pelas dermatologistas - que ajudam a turbinar o bronzeado: 
1 - Ingredientes:
3 cenouras médias
1 ramo de brócolis
1/2 beterraba
500 ml de água.
Modo de preparo:
Bata os ingredientes no liquidificador. Adicione gelo e adoce a seu gosto.
2 - Ingredientes:
Suco de laranja ou limão
Cenoura
Beterraba
Couve
Água de coco
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador. E sirva em seguida.

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