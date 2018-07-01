10 medidas para passar pelo inverno longe de resfriados e gripes

Já dá para sentir na pele que o friozinho chegou. E é possível se preparar para o inverno e passar por ele sem ficar doente com medidas simples, mas muito eficientes. Pode ser só uma questão de mudar alguns hábitos.

Nos dias de baixa temperatura, muita gente vai logo fechando as janelas da casa. Esse hábito, no entanto, pode acabar favorecendo as doenças.

"O problema é que se o ar não circula, há uma troca maior de vírus e micro-organismos entre as pessoas. Não precisa abrir todas as janelas, já que está mais frio, mas pelo menos duas devem ficar abertas para dar fluxo ao ar. Basta deixar uma fresta", explica a alergista Alexandra Sayuri Watanabe, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.

Ficar mais agasalhado não é frescura, segundo a médica. Mas não se esqueça de lavar os casacos depois de tirá-los do armário. "Roupas de frio e cobertas costumam ficar guardadas nos armários por um ano até. É muito tempo e isso gera um acúmulo grande de ácaros. Eles precisam ser lavados antes de serem usados. Mesmo quem não tem alergia pode sofrer uma irritação nasal ao usar roupas e cobertores que estavam guardados", diz.

LIMPEZA

A casa tem que estar sempre bem limpa. "Não é porque as janelas estão mais fechadas que não precisa limpar a casa. O ideal é sempre passar um pano úmido nos móveis e no chão. Evitar varrer, que só levanta a podeira", orienta a alergista.

O ideal é fugir de locais muito cheios de gente e fechados. "No inverno, muitas pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados, em contato com outras pessoas, então a transmissão dos germes é mais frequente. Vale aproveitar para deixar o ar-condicionado desligado e abrir as janelas", destaca o médico Thanguy Friço.

"ão adianta só tomar a vacina e pronto. Até porque ela protege contra certos tipos de gripe, mas não contra todos. É preciso seguir várias medidas em conjunto, que é o que vai fazer toda a diferenç" Thanguy Friço, médico - Cargo do Autor

No inverno, também há dias ensolarados. E eles devem ser aproveitados, diz o médico. "Muita gente se expõe pouco ao sol. É quando as taxas de vitamina D tendem a cair. O sol ativa essa vitamina no nosso organismo. Vale tomar banho de sol pelo menos três vezes por semana".

Nada melhor que um banho bem quente nesta época, certo? Na verdade, não. "Muita gente toma banho quente, fervendo, e depois sai para o frio. Isso pode gerar adoecimento. O ideal é o banho frio, para estimular o sistema imune. Não precisa ser gelado! Mas na temperatura ambiente", orienta.

A alimentação também entra como fator protetivo nesta época. Segundo a nutricionista Brunela Faccini, a escolha de alguns alimentos pode melhorar o sistema imunológico, principalmente dos pequenos, para que possam enfrentar a estação de forma tranquila.

O QUE COMER?





"Uma alimentação equilibrada e variada, rica em folhosos verde escuros, como espinafre, brócolis, couve-flor e couve é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. Vale consumir frutas cítricas, como laranja e acerola e fazer uso regular do alho e do gengibre, que são poderosos para a imunidade", frisa Brunela.

Para quem ainda não tomou a vacina contra a gripe, vale correr atrás disso. Ela protege contra os principais e mais perigosos vírus que circulam no país. Friço lembra, porém, que só tomar a vacina e descuidar de outras medidas pode tornar isso sem efeito. "Não adianta só tomar a vacina e pronto. É preciso seguir várias medidas em conjunto, que é o que vai fazer toda diferença. Até hábitos de higiene, como lavar as mãos, e manter um sono regular, podem ajudar", observa ele.

Ou seja, para se livrar dos males do inverno, é preciso se cuidar o ano inteiro. Uma receita que o engenheiro civil Eduardo Baldessin Barbosa, de 39 anos, segue à risca, e que tem dado certo. "Nos últimos quatro anos, nem me lembro de ter ficado doente. Mal uso meu plano de saúde! Mas eu tenho uma alimentação equilibrada, durmo bem e pratico atividade física de forma moderada", conta Eduardo.

SALADA ATÉ NO FRIO

Quem tem filho pequeno em casa se arrepia só de pensar nas doenças que vêm com o inverno. Mas na casa da Cami Christofaro, 36 anos, essa preocupação passa longe. As filhas dela, Helena, de 5 anos, e Tereza, de 7, estão com a saúde em dia.

"Temos hábitos muito saudáveis. Não é infalível, mas ajuda na prevenção", diz Cami, que por acaso é coach de saúde e aplica o conhecimento na família.

Cami e as filhas, Tereza e Helena: verduras no prato Crédito: Marcelo Prest

Um cuidado com as meninas é quanto à hidratação. "Fico atenta à quantidade de água que elas bebem ao longo do dia, porque nesta época isso tende a diminuir", conta.

Lá, todo mundo tem hora para dormir. E a alimentação é saudável também. "A gente sempre come salada nas refeições. Mesmo no frio, comemos verduras e legumes, que podem ser cozidos. E à noite, nesta época, faço sopinhas. As meninas adoram", diz Cami.

10 Medidas para ficar longe da gripe e dos resfriados

1  Vacine-se

A vacina da gripe é uma das estratégias para fugir das doenças no inverno que, em idosos e crianças, principalmente, podem ser perigosas. A vacina trivalente, oferecida no SUS, protege contra três tipos de vírus. E a tetravalente, nas clínicas particulares, imuniza contra mais um tipo de vírus.

2  Fique agasalhado

Mantenha-se aquecido, evitando se expor ao frio e ao vento sem proteção. Aposte em casacos, cachecol, botas.

3  Mantenha a casa arejada e limpa

Deixe as janelas da casa abertas. Pode ser apenas uma fresta, desde que o ar consiga circular. Casa fechada pode favorecer quadros de alergia e aumentar a transmissão de vírus e bactérias.

4  Limpe as narinas

Use soro fisiológico para limpar e hidratar as narinas. Isso pode evitar a proliferação de micro-organismos no local e espantar as viroses.

5  Evite aglomerações

Fuja de locais muito cheios, onde com certeza haverá sempre alguém muito gripado. Evite levar crianças nesses lugares com grande aglomeração. Deixe janelas de ônibus e do escritório abertas.

6  Tome sol

Aproveite dias ensolarados de inverno e tente se expor ao sol para ativar a produção de vitamina D. Deixe extensas parte do corpo expostas, como braços e pernas.

7  Beba líquido

No frio, muita gente passa a beber menos água. Mantenha o hábito de ingerir líquidos, de 1,5 a 2 litros por dia. Seu corpo vai se hidratar de dentro para fora.

8  Lave as mãos

Lave as mãos com frequência, principalmente depois de sair de um local público e após tossir ou espirrar.

9  Alimente-se bem e ganhe imunidade

Alguns alimentos favorecem a imunidade, como frutas cítricas, inhame, gengibre, alho, folhas escuras.

10  Faça atividade física