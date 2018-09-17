10 dicas para livrar sua casa da bagunça

Micaela Góes Crédito: Reprodução/Facebook

Roupas amarrotadas no armário, pilha de boletos sobre o criado-mudo, acúmulo de papéis sem utilidade nos armários. A desordem absoluta dentro de casa pode gerar, além de perda de tempo  onde foi que deixei a chave de casa mesmo? , uma sensação de desconforto.

Pior: a bagunça no seu ambiente mais íntimo pode ser o reflexo do seu caos interior  como prega o feng shui. Então, seja para não se atrasar para o trabalho ou para colocar ordem nos próprios pensamentos, mãos à obra.

Organizar é reeducar, requer um esforço num primeiro momento. Mas, quando começamos a experimentar os benefícios no cotidiano, a tendência é que fique mais fácil prosseguir, ensina Micaela Góes, apresentadora do Santa Ajuda, do GNT.

Inspirada pelas orientações de seu programa, Micaela lançou, em 2017, o livro Santa Ajuda, pela Globo Livros, em que compartilha experiências e dicas valiosas para quem quer pôr a casa em ordem.

Cada coisa em seu devido lugar

1) Exercite o desapego

O maior inimigo da organização é o apego. É uma questão de lógica: quanto mais a gente acumula, mais coisas nós temos para cuidar - e isso vai exigir mais tempo e disposição para manter tudo arrumado. Faça uma triagem com o intuito de aproveitar o que é útil e eliminar o que não serve. Divida o material a ser organizado em três grupos: o que você vai manter, o que vai para doação e o que é lixo

2) Faça listas

São muitos detalhes para resolver e você está com medo de deixar escapar algum item importante? Coloque tudo no papel. As listas são grandes aliadas de quem precisa tirar a mente do caos porque ajudam a criar um método

3) Estabeleça uma meta que possa cumprir

Se você estipulou que vai dedicar algumas horas do seu dia para organizar a casa, escolha uma tarefa que possa ser executada nesse período. Não faz sentido pensar que é possível arrumar toda a bagunça do armário em apenas duas horas. É importante começar e terminar aquilo que você determinou para enfrentar o caos e seguir adiante

4) Extraia prazer daquilo que você acha chato

Experimente enxergar as ações de organização como nossas aliadas - afinal, elas nada mais são do que ferramentas de facilitação do nosso dia a dia. Tudo vai fluir muito melhor quando deixarmos de vê-las como um simples castigo. Então, adicione elementos de prazer durante todo o processo. Uma boa música é excelente companhia enquanto o trabalho de arrumação está sendo feito. Vai tornar tudo muito mais leve e dar aquela impressão de que o tempo está passando mais rápido. Você pode abrir até uma latinha de cerveja, que mal tem?

5) Cada coisa no seu lugar

Selecionou o que fica, o que será doado e o que irá para o lixo? O próximo passo é encontrar o lugar certo para cada coisa. Na prática, é só responder uma pergunta bastante simples: em qual lugar você naturalmente procuraria um determinado objeto. Descobriu? É lá que ele deve permanecer

6) Um cômodo por vez

Um outro bom caminho é dividir a limpeza da casa por cômodo ou programar cada dia da semana para uma tarefa diferente  varrer a sala, juntar a bagunça espalhada, passar pano úmido nos móveis etc. Também vai ajudar muito se cada objeto ficar guardado no cômodo em que ele é utilizado

7) Tenha prioridades

Comece sempre pelo o que é mais visível, ou seja, por aquilo que incomoda mais. Pode ser a pilha de papel acumulada na mesa de trabalho, ou a louça que está criando raiz na pia da cozinha. Só depois parta para os detalhes, como o interior de gavetas ou armários

8) Tirou do lugar? Coloque de volta

Organização tem a ver com hábito e condicionamento. Então crie o hábito de tirar do lugar e colocar de volta. Se precisar tomar o remédio que está no armário do banheiro, acostume-se a tampar o frasco e guardá-lo no lugar imediatamente após o uso. Não deixe o objeto ali para guardar depois. Não adianta postergar a arrumação para as próximas férias porque, quando os dias de folga chegarem, você vai preferir descansar

9) Promova uma organização express

O melhor jeito de evitar que a bagunça acumule e domine o ambiente é fazer uma organização express diariamente. Antes de ir para a cama, pegue uma cesta ou um balde e percorra todos os cômodos da casa recolhendo tudo o que estiver pelo caminho e devolvendo para o seu lugar correspondente

10) Simplifique a sua vida

Aprenda a acumular menos e a compar menos. Assim, você gastará menos tempo para arrumar as coisas ao seu redor. Tudo ficará mais fácil

EVENTO

DICAS E TRUQUES DE MICAELA GÓES

Dia 16/10/2018

Rede Gazeta - Vitória

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