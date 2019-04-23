É preciso respeitar as escolhas dos outros Crédito: Unsplash





PERGUNTA: ESTER

"Tenho uma prima que não perde a oportunidade de fazer julgamento sobre a vida dos outros. Dia desses fiquei observando como é deselegante, feio mesmo, esse tipo de comportamento. O que fazer em ocasiões em que, inevitavelmente, encontramos esse tipo de pessoa?"

Esse é um comportamento comum, principalmente para muitas pessoas que, não querem olhar para as suas vidas, as suas dores, as suas faltas. Preferem dar “nota” na vida do outro. Geralmente essas pessoas acreditam que, por suas experiências, elas possuem o direito de acharem que sabem do outro. Mas não é assim, não. O seu universo é um e o do outro não é igual ao seu.

Muitas vezes não entendemos as escolhas e atitudes do outro e está tudo bem. Ninguém tem a obrigação de concordar, mas é fundamental que se respeite as escolhas das pessoas. Afinal, o resultado das escolhas de cada um irá impactar na vida delas mesmas. Lembra de que colhemos o que plantamos? É isso! Acredito que a vida é uma experiência que, em muitos momentos, precisamos, justamente, do resultado dos nossos atos, das nossas “colheitas” para evoluirmos e honrarmos a nossa missão por aqui. Acredito que existem mistérios e propósitos na jornada da vida que, se não fazem sentido hoje, poderão ser perfeitamente entendidos lá na frente.

Boas ou ruins, bonitas ou feias, estranhas ou interessantes, são suas e não minhas, ou são minhas e não suas. Não cabe a ninguém emitir juízo de valor sobre o peso que o outro carrega nos ombros e o que deve ou não o fazer com ele. Somos plurais, mas somos muito mais singulares. Portanto, quando pensar em julgar alguém, comece por você. Quase sempre funciona.

Ah, e quanto às pessoas que vivem fazendo julgamento da vida das outras, tente levar a conversa para outro caminho e, se não funcionar, desvie!

Até a próxima!