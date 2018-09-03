'Estou saindo da zona de conforto', diz Marina Ruy Barbosa sobre novo visual

A atriz deu adeus aos fios longos de "Amália" para viver sua nova personagem na próxima novela das nove, na rede Globo Crédito: Reprodução/ Instagram

Marina Ruy Barbosa está em uma nova fase - pelo menos capilar. Para se despedir da Amália, de Deus Salve o Rei e dar vida à Luz, a protagonista da próxima novela das nove, O Sétimo Guardião, a atriz trocou os fios super longos por um visual mais moderno, de comprimento médio e com franja.

Desfilando o novo corte, Marina lançou nesta terça, 28, sua terceira coleção de joias para a Vivara, batizada de My Garden III. Os produtos foram inspirados tanto no estilo pessoal da atriz quanto na natureza, tendo como destaque as pedras ágata verde e rodolita. A coleção faz parte da linha Life da marca, que tem preços mais acessíveis. As peças da My Garden III vão de R$ 210 (um pingente) a R$ 650 (colar).

No evento de lançamento, Marina falou ao E+ sobre seu processo criativo, moda, a próxima novela e o novo penteado.

Você mudou bastante o visual. Foi para viver a Luz? Como está sendo?

A Amália tinha um cabelão gigante, e eu nunca tinha tido franja. Eu estou curtindo, acho que é importante, principalmente porque saí de 'Deus Salve o Rei' em julho, e 'O Sétimo Guardião' estreia em novembro, é muito perto um trabalho do outro.

O Aguinaldo Silva escreveu esse texto há quatro anos, e tinha imaginado a Luz ruiva. Ele é muito inteligente na forma como escreve, e no texto tem brincadeiras e mistérios em relação a isso. Então como mudar de alguma forma, para tirar a cara de Amália,mas sem mudar a cor? Intensificamos o ruivos e decidimos pela franja, porque muda o formato do rosto.

Você acaba abrindo mão de sua imagem por causa do trabalho. Como você vê isso?

Faz parte, tanto para o público conseguir me enxergar de outra forma quanto eu me despedir de uma personagem. É bom. Depois que eu cortei o cabelo, comecei a me ver de outras formas, quero arriscar um pouco mais nas roupas e no visual. Você vai se descobrindo dentro daquilo que o personagem te propõe. Da mesma forma que cada trabalho, cada texto, te modifica, o visual de cada personagem te influencia. Estou saindo da zona de conforto, arriscando mais, me descobrindo em outros aspectos.

E como o seu estilo entra nisso?

Amo moda, sempre gostei. Ela tem que vir a nosso favor, é uma forma de expressão, de falar como você está se sentindo. E seu estilo vai mudando. Tem dias que você acorda mais mulher, em outros mais menina. É legal ir brincando com isso, de que maneira você quer se mostrar e se expressar ao mundo. Usar a moda nesse sentido é o máximo.

Essa é a sua terceira coleção para a Vivara. Como que é o lado designer da Marina?

Amo atuar, é isso o que eu quero fazer pelo resto da vida. Mas eu acho que vão surgindo possibilidades e oportunidades de fazer coisas diferentes. Gosto de arriscar, de me descobrir. São formas de aprender e ter contato com pessoas de outras áreas. Eu me realizo ajudando a criar.

Como você se sente tendo uma coleção de joias sua?

Pude, junto com as meninas, desenvolver produtos que são a minha cara, têm tudo a ver comigo e me representam de alguma forma. As joias, assim como a moda, são formas de expressão, de contar um pouco sobre o seu momento, de se descobrir, e arriscar às vezes. As minhas coleções representam o que eu gosto de usar. São jovens, mas clássicas e cool. Dá para usar de maneira casual mas também em um casamento.