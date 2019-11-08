Encantadora de animais: adestradora revela curiosidades do seu trabalho

Depois de o Sétimo Guardião, muitas portas se abriram para os gatos pretos e fico extremamente feliz com isso. Trabalho há mais de 15 anos com animais de cena e posso afirmar que boa parte desse tempo, toda vez que era chamada para cenas com gatos pretos, sempre era algo associado a azar e coisas negativas. Com a novela muita coisa mudou e sinto que o pensamento de muitas pessoas também. O Brasil abraçou o Leon e isso me emociona muito todos os dias. Recebo diariamente protetores de animais me agradecendo o trabalho e contando como hoje é diferente a adoção dos gatos pretos. Antes da novela, eles eram os últimos a serem escolhidos para adoção e agora quase nenhum fica encalhado. Fiquei sabendo que o escritor da minissérie que estamos gravando para a Globoplay (As Five) fez questão que o gatinho em cena fosse preto e sem nenhuma conotação negativa. A história reúne cinco ex-personagens de Malhação e o reencontro delas após seis anos. O gatinho, que na série é adotado, irá contracenar mais com as atrizes Gigi Grigio e Manoela Aliperti. Existe todo um contexto nessa relação, e é isso que vocês irão conferir quanto estrearmos na Globoplay.