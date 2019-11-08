Encantadora de animais: adestradora revela curiosidades do seu trabalho

A veterinária, especializada em comportamento animal, Patrícia Rober Christensen, 42 anos, sempre gostou de bichos. Aos 15 anos, já sabia exatamente que essa era a profissão que abraçaria por toda sua vida. Nunca imaginei fazer outra coisa. Era tão fascinada, que os meus amigos de infância me chamavam de encantadora de animais, lembra.
Essa paixão sempre foi tão intensa que, hoje, Patrícia é dona das empresas Animais em Cena (@animaisemcena) e Bichos Artistas (@bichosartistas). Foi ela que adestrou os gatinhos que atuaram na novela da Rede Globo, O Sétimo Guardião, e o sucesso do gato Leon foi tão grande que ele tem, hoje, quase 50 mil seguidores no instagram (@gatoleonoficial) e um milhão de curtidas.
Nesta entrevista, Patrícia conta um pouco sobre a sua vida e seu trabalho de adestradora. Além disso, dá dicas de como fazer o seu filho de quatro patas obedecer a alguns comandos básicos. E fala, ainda, sobre a nova produção que os famosos gatinhos pretos estão gravando. Ao final, veja um vídeo em que Patrícia dá dicas de adestramento.
Quando você começou na profissão de adestradora? Conte um pouco de sua história.
Eu comecei a cursar Medicina Veterinária aos 17 anos e desde os 18 ajudava o professor Jayro Motta (nome muito conhecido no meio de preparação de animais para TV e cinema) nos trabalhos. Até que, com 30 anos, senti necessidade de abrir minha própria empresa no Rio de Janeiro. Desde então, não parei e já fiz centenas de produções em TV e cinema. E também muitos trabalhos publicitários. Não me imagino fazendo outra coisa na vida. É o que eu amo fazer.
Dizem que adestrar cães é mais fácil do que gatos. Isso é uma verdade ou um mito?
O adestramento é o mesmo para ambas as espécies e a base é a mesma também: a recompensa positiva, sempre! O que difere é a fisiologia do animal. Não é que seja mais fácil ou mais difícil. O tempo deles que é diferente.
Quais são as diferenças na hora de adestrar um cão e um gato?
O que difere é a fisiologia do animal. Os gatos se alimentam várias vezes durante o dia em pequenas porções e isso tem que ser respeitado. O treino dos gatos é curto, porém de muita qualidade. São animais extremamente inteligentes e adestráveis. Com a novela consegui mostrar que é possível adestrar um gato. Eles fazem as coisas no tempo deles, mas aprendem como qualquer outro animal.
Você já trabalhou em várias produções, na TV e no cinema, quando há necessidade nas cenas de um animal. Como são escolhidos esses personagens animais?
Esses animais normalmente são solicitados a mim pela produção de arte. Primeiro, eles me passam a cena e um perfil do que o autor está imaginando para o personagem. Aí começo a procurar no casting que temos o pet que melhor se encaixa ao perfil solicitado. Posteriormente, mandamos fotos e vídeos com as ações que a cena pede. O animal aprovado, começamos o adestramento específico e assim conseguimos chegar ao set preparados. Em alguns casos, pedimos algumas diárias para que o ator/atriz conheça o animal antes do dia da gravação, criando, desta maneira, uma amizade entre eles. Com isso, a cena fica mais natural e muito mais bonita.
É necessário um adestramento especial nesses casos?
cena é diferente do adestramento para o dono em casa. Ele não é adestrado para ser meu e sim para ser do personagem com quem irá contracenar. O link criado tem que ser com quem irá alimentar ou dar o comando. Isso é feito fazendo com que várias pessoas convivam com esses animais. Eles são adestrados em diversos ambientes e os comandos são dados por diversas pessoas, generalizando assim o processo. Ele acaba entendendo, então, que o dono do dia é aquele que irá alimentá-lo ou aquele que está com o petisco específico nas mãos.
Parece que os gatinhos vão participar de uma outra produção. Você pode falar alguma coisa a respeito, sem dar spoiler, rs?
Depois de o Sétimo Guardião, muitas portas se abriram para os gatos pretos e fico extremamente feliz com isso. Trabalho há mais de 15 anos com animais de cena e posso afirmar que boa parte desse tempo, toda vez que era chamada para cenas com gatos pretos, sempre era algo associado a azar e coisas negativas. Com a novela muita coisa mudou e sinto que o pensamento de muitas pessoas também. O Brasil abraçou o Leon e isso me emociona muito todos os dias. Recebo diariamente protetores de animais me agradecendo o trabalho e contando como hoje é diferente a adoção dos gatos pretos. Antes da novela, eles eram os últimos a serem escolhidos para adoção e agora quase nenhum fica encalhado. Fiquei sabendo que o escritor da minissérie que estamos gravando para a Globoplay (As Five) fez questão que o gatinho em cena fosse preto e sem nenhuma conotação negativa. A história reúne cinco ex-personagens de Malhação e o reencontro delas após seis anos. O gatinho, que na série é adotado, irá contracenar mais com as atrizes Gigi Grigio e Manoela Aliperti. Existe todo um contexto nessa relação, e é isso que vocês irão conferir quanto estrearmos na Globoplay.
Para quem tem um gatinho em casa e quer ensinar alguns comandos, seria possível dar algumas dicas de como fazer esse trabalho?
A maior dica que eu posso dar a um tutor é: enriqueça o ambiente que seu bichinho vive. O enriquecimento ambiental tira o estresse, faz o animal raciocinar e se exercitar durante o dia. Alimente seu animal de diferentes formas, estimulando o raciocínio e a caça. Os gatos são caçadores por natureza e isso ainda está em algum lugar dentro deles. Esconda petiscos e rações pelo ambiente, estimulando seu animal a procurar em tocas, locais altos e esconderijos. Chame e ofereça um petisco. Ele vai sempre associar você chamando a algo positivo. Nunca dê broncas em seu bichinho. O ideal é ignorar comportamentos negativos e premiar os positivos. A partir disso, vários comandos podem ser ensinados.