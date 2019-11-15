Ele é o 'cabeleireiro' das pet celebridades

Fernando e Kate com um dos lacinhos de sua coleção Crédito: Divulgação

Desde criança ele sempre foi apaixonado por animais, vivia com eles por todos os cantos em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde morava. O tempo foi passando e essa paixão só foi aumentando, até que, aos 18 anos, Fernando Soares - conhecido como Fernando Groomer (aparador em inglês) - foi convidado para trabalhar com banho e tosa, e gostou tanto que começou a estudar a estética animal e não parou mais até se transformar no cabeleireiro das pet celebridades. Em 2013, ele foi convidado para ministrar cursos em Vila Velha e gostou tanto da região que decidiu ficar. Trabalhou em vários lugares e hoje tem o seu próprio negócio em Maria Ortiz, Vitória, onde mora com a esposa, dois filhos, e cinco cães: Sebastian, Salomon, Argos (poodles), Aruna (shih-tzu) e Jurema (buldogue francês).

Hoje, quem entra em seu empreendimento, vê na parede dezenas de certificados que comprovam seu profissionalismo em banho e tosa, hidratação e recuperação de pelagem. Tanta dedicação acabou atraindo cães e gatos influencers. Uma das clientes assíduas de Fernando é a @kate.shihtzu, que tem mais de 40 mil seguidores no Instagram e mora em Venda Nova do Imigrante. Sua dona é a analista de sistemas Isaura Rangel, que de 15 em 15 dias traz sua mascote até Vitória para passar por banho e tosa.

Eu ganhei a Kate de presente do meu namorado (hoje marido). Como eu morava sozinha, ele a trouxe para me fazer companhia. Foi uma surpresa. Ela tinha 45 dias e cabia na palma da minha mão. Ela é muito boazinha e bem inteligente e obedece a alguns comandos, como dar a patinha, deitar, rolar e ficar em pé.

Em 2016, Isaura resolveu fazer uma conta no Instagram para a Kate e foi um grande sucesso. Até eu me surpreendi com a repercussão. Um dia coloquei um vídeo dela em cima de um muro dando pulinhos para cheirar as florzinhas, foram muitos comentários. E daí eu continuei postando a sua rotina e cada vez foi aumentando mais o número de seguidores. Ela chamou até a atenção de uma loja online, a Love Laços Pet, e acabamos fechando uma parceria. Eles me enviam os lacinhos e eu posto a Kate usando. As pessoas adoram! Enfim, a Kate virou até garota-propaganda, veja só.

Segundo Isaura, a Kate adora o Fernando. Eu faço parte de um grupo de whatsapp aqui do Espírito Santo só de donos de shih-tzu e estava à procura de um profissional de confiança para a Kate e tive ótimas recomendações dele, daí vim a Vitória, deixei ela lá, e adorei o serviço. Ele gosta muito de animais, é paciente... Você percebe todo esse amor. A Kate antes não gostava de fazer o banho e a tosa, mas com ele nunca mais tive problemas.

Trio famoso: Gromer com Toddy, Layka e Clara, que adoram fazer pose Crédito: Divulgação

Os cachorrinhos Toddy, Layka e Clara também são clientes vip de Fernando. Assim como a Kate, eles têm uma conta no Instagram (@toddy_shihtzusfamily) e fazem bastante sucesso, reunindo mais de 30 mil seguidores. Os seus donos Ariana Mendonça, músico de orquestra profissional, e seu marido, Allan Costa Fernandes, Gerente Financeiro, que moram em Vitória, gostam muito do trabalho dele. O Toddy desde filhote é atendido pelo Fernando, antes a gente tinha passado por vários especialistas em estética animal, mas ele sempre ficava estressado. Com o Fernando, não, os três voltam sempre felizes e bonitos para casa e para os posts. As pessoas adoram vê-los juntos em sua rotina. E somos muito cuidadosos, os três têm planos de saúde, são os nossos filhos de quatro patas que amamos muito, conclui Ariana.

Competição e prêmios

Lulu da Pomerânia antes da tosa de Fernando Crédito: Divulgação

Além de atender os clientes pets, Fernando também participa de competições de tosas nas categorias profissionais. Normalmente de poodle e spitz alemão (lulu da Pomerânia). Primeiro, os jurados avaliam o respeito as regras, a postura profissional, o trato com os cães, a saúde do animal e, só depois, analisam o trabalho. O mais interessante para mim, nessas competições, não é necessariamente em que lugar eu vou ficar, é o aprendizado, ali estão ícones da tosa do mundo todo, eles dão dicas preciosas, e vale a pena aproveitá-las na sua vida profissional.

Lulu da Pomerânia depois da tosa de Fernando Crédito: Divulgação