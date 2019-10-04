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Esponjas para make: saiba as funções de 8 modelos diferentes

As esponjas podem ser usadas como complemento ou até alternativa aos pincéis

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2019 às 12:24
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Na hora de fazer aquela make, muitos pincéis se tornam úteis para diferentes funções, e além deles, as esponjas também se tornam mega alidadas, sendo um complemento ou até uma alternativa a alguns pincéis. O expert em maquiagem Rafael Guapiano apontou, na revista Quem, as diferenças entre cada uma, e ensinou como usar. Confira:
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Esponja make up 360º
Ideal para aplicação de bases líquida/cremosas. A parte maior é ideal para cobrir as áreas maiores do rosto, enquanto a menor serve para os cantos dos olhos e nariz.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Esponja designer
Formato triangular que permite alcançar o canto dos olhos e nariz. Ideal para aplicação ou remoção de maquiagem a base de água.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Esponja esfoliante
Ideal para aplicação de cremes e loções esfoliantes e de remoção de maquiagem.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Esponja facial de limpeza
É perfeita para remover a maquiagem e promover a limpeza da pele, retirando o excesso de oleosidade junto com o produto.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Esponja make-up
Ideal para produtos à base de óleo, silicone ou água.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Esponja de silicone
Ideal para bases líquidas.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Puff para pó compacto
Como o nome já fala, é uma esponja para pó solto ou compacto. Ideal para quem deseja adquirir uma pele aveludada no final da make.
Esponjas para make: para que serve cada uma? Crédito: Divulgação
Puff Deluxe
Ideal para aplicação de pó facial e corporal.

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