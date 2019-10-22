A necessaire é a nova bolsa hit do momento na moda

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 08:48
A moda se recicla mas também se inova, e a novas it-bags do momento podem ser as já tão queridas necessaires. Isso mesmo, o acessório ganhou a passarela da Fendi na última temporada de verão, e agora chega às ruas nas mãos das fashionistas.
