A necessaire é a nova bolsa hit do momento na moda

O acessório ganhou a passarela da Fendi na última temporada de verão, e agora chega às ruas nas mãos das fashionistas

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 08:48 - Atualizado há 6 anos

A necessaire em tamanho grande também é uma boa aposta para a tendência Crédito: Pinterest

A moda se recicla mas também se inova, e a novas it-bags do momento podem ser as já tão queridas necessaires. Isso mesmo, o acessório ganhou a passarela da Fendi na última temporada de verão, e agora chega às ruas nas mãos das fashionistas.

A necessaire é a nova bolsa queridinha pelas fashionistas Crédito: Pinterest

Segundo Fernanda Trindade, designer de moda e colunista da Revista.Ag, apesar de pouco prática para o dia a dia - por não ter alças-, a bag traz mais informação de moda ao look e garante um visual renovado. “Acho que a tendência vem pra ficar, eu mesma, já uso há algum tempo, porém, deixo para momentos onde não preciso levar muita coisa, como eventos, almoços… nos quais posso colocar só o cartão, celular e um batom”, avaliou Fernanda.

A necessaire é a nova bolsa queridinha pelas fashionistas, e os modelos vão das mais comuns as mais estilosas Crédito: Pinterest

