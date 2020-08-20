Veja os hábitos de beleza que vão permanecer após a quarentena

Skincare Crédito: Freepik

Você com certeza já deve ter visto ou ouvido algo sobre ter rotina de beleza e autocuidado, durante o isolamento social. Com mais tempo dentro de casa, esses hábitos foram acrescentados ao dia a dia de muitas pessoas, sendo vistas até mesmo como uma válvula de escape à vida monótona da quarentena.

O skincare por exemplo, é uma tendência que veio para ficar, segundo a dermatologista Ana Flávia Moll. Ela conta que durante o período em casa, muitos pacientes aproveitaram para fazer uso de ácidos mais fortes, por conta do inverno e da menor exposição à luz solar, além de outros tratamentos indicados por meio das consultas online.

A médica também explica como a pandemia trouxe alterações dermatológicas para algumas pessoas. “Grande parte das pacientes estavam com queda de cabelo e acne. Tudo isso resultado do estresse desse período, que modifica nosso metabolismo e libera hormônios como cortisol, que dá muita acne”, informa.

Geise Motta é esteticista e trabalha tanto com procedimentos faciais, quanto corporais. Segundo ela, a demanda por tratamento no rosto cresceu consideravelmente. “As pessoas estão cuidando mais do rosto, higienizando direitinho, hidratando, e fazendo suas rotinas”, explica.

Na parte corporal, a profissional relata que na quarentena algumas pessoas ganharam uns quilinhos a mais, e nesse afrouxamento, já cresce a busca por tratamentos que ajudam a desinchar o corpo.

NOVOS HÁBITOS DE BELEZA

As duas especialistas indicam quais são as tendências de beleza impulsionadas pela quarentena e que vieram para ficar. Veja:

Máscaras faciais:

Uma máscara adequada ao seu tipo de pele, traz muitos benefícios à saúde cutânea. Argila, ácido hialurônico e vitamina C foram máscaras muito requisitadas antes e depois da quarentena, segundo Ana Flávia Moll. Basta deixá-las agir por 20 minutinhos, duas vezes por semana e a pele já estará renovada.

Uso do protetor solar dentro de casa:

O uso do filtro solar é primordial para manter a cútis saudável em todos os sentidos, além de prevenir manchas. Apesar de não ter exposição solar dentro de casa, ainda sim a pele é exposta às luzes azuis das telas dos eletrônicos, como computadores e celular.

Botox:

Com o uso constante das máscaras de proteção, os olhos e a testa ganharam evidência neste período. O botox vem para ajudar a prevenir as linhas finas, e tem poder de rejuvenescer a pele. “É um procedimento que quem faz ama”, diz a dermatologista.

Lipoescultura Gessada:

Esse tratamento pode ajudar a acabar com aqueles quilinhos extras ganhos na quarentena. Segundo Geise Motta, é uma técnica que reduz medidas, podendo ser feita em todas as partes do corpo que possuam gordura localizada..

Massagem Modeladora: