Terapia capilar: saiba como funcionam os diferentes métodos

Tricologista explica procedimentos de terapia capilar. Crédito: Caio Fernandes

Manter os fios bonitos e saudáveis e ter um cabelo forte sem quedas, com brilho e macio. Parecem palavras mágicas, mas é só o desejo de muitos homens e mulheres, de diversas faixas etárias, que, muitas vezes, acabam sofrendo com problemas capilares. E é exatamente nesse momento que a terapia capilar pode se tornar uma aliada, junto com a aplicação de bons produtos, que podem estagnar ou, até mesmo, reverter diversos sintomas.

A farmacêutica tricologista Cristal Bastos recomenda uma visita ao especialista para que ele faça a avaliação e determine qual o melhor método. Mesmo podendo ser feito em todo tipo de cabelo  por contribuir para a saúde dos fios e mantê-los saudáveis, até quando não apresentam algum tipo de problema  a terapia capilar é mais procurada por tratar do afinamento dos fios, oleosidade em excesso, queda de cabelo e reversão de calvície, inflamações cutâneas no couro cabeludo, crescimento dos fios, combate da caspa e fortalecimento da raiz dos fios, lista.

O procedimento é indicado nos casos de estresse acentuado, já que isso pode gerar doenças tanto do couro cabeludo como da haste capilar. Entre os problemas mais comuns nestas situações, estão: queda excessiva dos fios, rompimento da haste, oleosidade seguida de inflamações, descamação do couro cabeludo, desgaste da haste por ação ou sobreposições químicas e alopecias.

Confira alguns métodos de terapia capilar:

- Detox capilar: é feito com produtos de limpeza profunda que higienizam, esfoliam e podem regenerar o couro cabeludo. Pode ser o primeiro passo para os demais tratamentos. Atende, especialmente, aos casos de cabelos em descamação e com excesso de oleosidade.

- Aromaterapia: é um método que utiliza óleos essenciais e vegetais para auxiliar na cura de alguns problemas no couro cabeludo e nos cabelos. Alguns servem para estimular a circulação sanguínea, combater a queda capilar ou, ainda, realizar uma ação fungicida, anti-inflamatória, cicatrizante, bactericida, entre outros benefícios.

- Argiloterapia: o tratamento é feito à base de argila, um componente que desintoxica e equilibra o pH do couro cabeludo, além de repor minerais que estão faltando na região. É indicado para casos em que o couro cabeludo está intoxicado, com excesso de produtos químicos ou muito gorduroso.

- Alta frequência: é realizada com um aparelho que produz um campo eletromagnético no local de tratamento. Ele ativa a circulação sanguínea, fortalece o folículo piloso, reconstrói a cutícula capilar e combate danos provocados por excesso de químicas nos cabelos. É recomendado para pacientes com caspa intensa e alopecia por excesso de oleosidade.

- Massagem capilar: além de aliviar o estresse e tensões do dia a dia, esse método complementar ativa a circulação sanguínea do couro cabeludo, facilitando o transporte de nutrientes até os fios. A técnica contribui para o crescimento natural dos cabelos e pode reduzir a queda capilar. Pode ser feita de quatro formas: massagem muscular, circulatória, linfática e do sistema nervoso, que são realizadas na nuca, couro cabeludo e têmporas.