Inspire-se nos looks de Vivi Guedes, a influencer da novela das 21h

O mundo digital também invadiu as novelas (ou é o contrário?). Isso porque, Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira em "A Dona do Pedaço", além de ser a mais estilosa da trama, também é famosa e amada nas redes sociais, e seu perfil na internet (@estiloviviguedes) já tem mais de 2 milhões de seguidores.
Selecionamos algumas tendências que não saem do armário da influencer - e que também queremos no nosso. Mas já adiantando, as trends queridinhas de Vivi estão entre as calças no estilo de meia calça, a estampa animal print - mais especificamente a de cobra, neon, e as de cintura alta com a barriga a mostra. Confira: