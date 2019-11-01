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Dica de estilo

Inspire-se nos looks de Vivi Guedes, a influencer da novela das 21h

Cropped e conjuntinhos dominam o closet da personagem mais fashionista de 'A Dona do Pedaço'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 10:19

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 10:19

Inspire-se nos looks de Vivi Guedes, influencer da novela das 21h Crédito: Reprodução/ Instagram @estiloviviguedes
O mundo digital também invadiu as novelas (ou é o contrário?). Isso porque, Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira em "A Dona do Pedaço", além de ser a mais estilosa da trama, também é famosa e amada nas redes sociais, e seu perfil na internet (@estiloviviguedes) já tem mais de 2 milhões de seguidores. 
Selecionamos algumas tendências que não saem do armário da influencer -  e que também queremos no nosso. Mas já adiantando, as trends queridinhas de Vivi estão entre as calças no estilo de meia calça, a estampa animal print - mais especificamente a de cobra, neon, e as de cintura alta com a barriga a mostra. Confira: 

Inspire-se no estilo de Vivi Guedes

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