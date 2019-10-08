Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Animal print lubrificado

Grife francesa Saint Laurent lança coleção de camisinhas estampadas

Maison está vendendo cada preservativo por cerca de 1 euro na Europa e a marca optou por embalagens minimalistas que valorizam a estampa escolhida

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2019 às 09:42
A grife Saint Laurent deu outro status ao sexo seguro ao lançar uma linha de preservativos - e ainda estampados!
As camisinhas foram anunciadas pelo diretor criativo da grife, Anthony Vaccarello junto a campanha "Love Affair" filmada por Juergen Teller. Os modelos Anja Rubik e David Alexander Finn estrelaram a peça publicitária - que foi excluída do Instagram poucas horas após sua divulgação.
A grife está vendendo os preservativos, que vem em 6 estampas diferentes, apenas em sua loja Rive Droite, em Paris, por cerca de 1,5 euros, o que equivale a quase 6 reais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras
Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados