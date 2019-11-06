Entenda como o ciclo do pelo pode interferir na depilação

Para uma depilação saudável, um cronograma deve ser seguido Crédito: Reprodução/ Pello menos

Da primavera-verão ao outono-inverno, seja qual for a estação do ano, é essencial para muitas mulheres que a depilação esteja em dia. O problema é que, quando os pelos começam a ficar aparentes, e ainda não chegou o momento da depilação, muitas já sentem desconforto. A remoção dos fios, por sua vez, deve seguir uma espécie de cronograma, ou seja, há um período, chamado de ciclo do pelo, que deve ser respeitado a fim de evitar incômodos futuros.

Segundo a fundadora e CEO da rede Pello Menos, Regina Jordão, o espaço de tempo deve ser preservado para que a pele não sofra complicações. O comprimento do pelo deve ser levado em conta, pois, se for longo demais, a dor durante a depilação pode ser mais intensa e, se estiver muito curto, serão necessários mais puxões com a cera, por exemplo, o que deixará a pele bastante sensível, explica Regina, que lista também como funciona o ciclo dos pelos.

CRESCIMENTO

Conhecida como fase anágena, é o momento em que o pelo começa a se desenvolver e é conectado ao folículo piloso. Das três fases do ciclo, essa é a menos indicada para procedimentos de depilação, pois o fio ainda está em processo de formação e retirá-lo fora do tempo, pode causar não só dor, mas também inflamações, espinhas e pelos encravados, detalha Regina.

REPOUSO

Essa é a fase chamada de catágena, ou seja, quando o crescimento do pelo fica em 'stand by'. Nesse momento, a atividade da célula se reduz e o fio já está queratinizado, levando à fase de crescimento, explica.

DESPRENDIMENTO

A terceira e última fase é conhecida como telógena. Nesse momento há o desprendimento do pelo, surgindo um novo que, enquanto cresce, empurra o velho para fora do folículo. Geralmente é o momento mais apropriado para sessões de depilação, ressalta Regina.