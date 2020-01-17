Dicas da Nanda: Tornozeleira é o acessório da vez

Quem não lembra, lá no início dos anos 2000, como as tornozeleiras faziam o maior sucesso e eram sensação, principalmente nos dias de verão? Eis que, depois de anos sendo deixadas de lado - e até consideradas bregas, ninguém queria saber delas - o acessório deu a volta por cima. A gente já sabe que a moda sempre nos surpreende e se reinventa, né? A boa da vez é que a onda de enfeitar os tornozelos já é quente há algumas temporadas.