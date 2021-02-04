Crochê: saiba como aderir à tendência que conquistou as famosas

Os looks em crochê são o novo xodó das famosas e fazem sucesso nas redes sociais. Crédito: Reprodução Instagram

As definições de “crochê” foram atualizadas. O bordado que era, geralmente, associado apenas ao passatempo das vovós, agora é o queridinho das it girls e está fazendo sucesso nesta temporada. Isso porque as peças são estilosas, versáteis e uma ótima opção para os dias de calor.

Short da Thais também é de crochê, adorando ver as meninas usando peças de crochê lá dentro ???#bbb21 https://t.co/8tXJoAAVBD — DAIA SILVA ? (@Daiacs1) January 31, 2021

A consultora de Imagem e estilo Lorena Backer reforça que crochê está em alta e salienta que ele tem ganhado destaque nas semanas de moda internacionais e em grandes marcas, como Valentino e Ferragamo. Para ela, as peças com aspecto artesanal também são uma grande promessa para as próximas temporadas.

“É uma arte passada de geração em geração, que nos remete um gostinho de afetividade, e representa o trabalho sensacional dos artesãos, que está cada vez mais valorizado no mundo da moda em releituras do nosso artesanato”, destaca.

Aumento da procura

A artesã Simone Fernandes e a universitária Amanda Reinoso são mãe e filha e resolveram apostar no artesanato ao empreender. Juntas, criaram a loja Nature Vintage, que atua apenas com peças em crochê. Simone começou a desenvolver peças para ela de forma terapêutica e as roupas começaram a chamar a atenção de amigos e familiares. “Foi a partir daí que surgiu a ideia de montarmos uma loja no Instagram, onde a minha mãe desenvolve toda a parte de criação e eu, o branding da marca”, conta Amanda.

Ela explica que a procura tem aumentado significativamente. “Nossa demanda aumentou bastante nesses últimos tempos, principalmente após toda a repercussão do crochê nas redes sociais”, comemora.

Amanda Reinoso e Simone Fernandes (mãe e filha) e as peças de sua marca @crochenature_ Crédito: Arquivo pessoal

Combina com todos os estilos?

"Todos nós podemos, dentro do nosso estilo pessoal, usar as tendências que nos façam sentir bem" Brunella Fuzeto - Consultora de Imagem e Estilo

De acordo com Brunella Fuzeto, também consultora de imagem e estilo, o crochê é uma arte atemporal que acaba sempre voltando. “Vindo dos anos 70 nos traz um estilo boho que permite criar esse ambiente na moda cheio de cores e texturas, leve e sofisticado.

Apesar da tendência, muita gente ainda tem medo de apostar no artesanato, principalmente quem tem um estilo mais urbano, mas a profissional garante que é possível aderir. “O mais legal é que vivemos hoje em uma moda ecológica e democrática, todos nós podemos, dentro do nosso estilo pessoal, usar as tendências que nos façam sentir bem. De acordo com nosso próprio estilo, sempre buscando aquilo que mais nos favorece”, complementa.

O crochê pode ir da praia para a cidade. Segundo Brunella, você pode combinar com seu biquíni para o dia, uma camisa de botão e um chapéu para aquele almoço. Já para a noite, basta adicionar uma chemise e acessórios mais expressivos e, se for um cropped em crochê, a dica é uma saia alta e salto. “Para o trabalho opte por peças com forro, para evitar a transparência ou adicione um colete ou blazer como terceira peça”, acrescenta.

4 dicas para aderir ao crochê

Para quem curtiu a ideia, aí vão algumas dicas das consultoras para acertar no look e na escolha das peças. Confira: