Larissa Manoela completa 20 anos de idade: 'Orgulho de tudo que vivi'

A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Larissa Manoela completa 20 anos de idade nesta segunda-feira, 28. A atriz e cantora compartilhou uma série de fotos em comemoração ao aniversário, em seu perfil nas redes sociais.

"20 anos! Duas décadas. Um tanto de aprendizado e muita gratidão! Pronta para o que esse novo ciclo tem a me oferecer e extremamente feliz por hoje olhar pra trás e ter orgulho de tudo que vivi", compartilhou ela no Instagram.

"Viva a vida, o ano, os ciclos. Happy 20 ['Feliz 20']", finalizou Larissa na legenda da publicação. Diversos foram os comentários de felicitações de seguidores, fãs e amigos.