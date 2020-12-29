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Felicidades!

Larissa Manoela completa 20 anos de idade: 'Orgulho de tudo que vivi'

'20 anos! Duas décadas. Um tanto de aprendizado e muita gratidão! Pronta para o que esse novo ciclo tem a me oferecer', escreveu a atriz na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 09:32

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:32

A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Larissa Manoela completa 20 anos de idade nesta segunda-feira, 28. A atriz e cantora compartilhou uma série de fotos em comemoração ao aniversário, em seu perfil nas redes sociais.
"20 anos! Duas décadas. Um tanto de aprendizado e muita gratidão! Pronta para o que esse novo ciclo tem a me oferecer e extremamente feliz por hoje olhar pra trás e ter orgulho de tudo que vivi", compartilhou ela no Instagram.
"Viva a vida, o ano, os ciclos. Happy 20 ['Feliz 20']", finalizou Larissa na legenda da publicação. Diversos foram os comentários de felicitações de seguidores, fãs e amigos.
"Muitas felicidades na sua vida, Lari! Sempre", disse Selton Mello. "Lindeza da vida! Feliz aniversário", comentou Claudia Leitte. "Feliz Niver lindeza, um lindo ciclo para você! Saúde, paz e muito amor", escreveu Claudia Raia.

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Nos stories, a apresentadora Maisa também parabenizou Manoela. "Hoje o dia é todo dela! Amiga, 20 aninhos já? Que Deus te ilumine, te dê muita saúde e amor sempre. Estou com saudades e te desejo um dia especial rodeado de paz e coisas boas, porque você merece! A 'pitchulinha' cresceu".

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