Larissa Manoela completa 20 anos de idade: 'Orgulho de tudo que vivi'

Larissa Manoela completa 20 anos de idade nesta segunda-feira, 28. A atriz e cantora compartilhou uma série de fotos em comemoração ao aniversário, em seu perfil nas redes sociais.
"20 anos! Duas décadas. Um tanto de aprendizado e muita gratidão! Pronta para o que esse novo ciclo tem a me oferecer e extremamente feliz por hoje olhar pra trás e ter orgulho de tudo que vivi", compartilhou ela no Instagram.
"Viva a vida, o ano, os ciclos. Happy 20 ['Feliz 20']", finalizou Larissa na legenda da publicação. Diversos foram os comentários de felicitações de seguidores, fãs e amigos.
"Muitas felicidades na sua vida, Lari! Sempre", disse Selton Mello. "Lindeza da vida! Feliz aniversário", comentou Claudia Leitte. "Feliz Niver lindeza, um lindo ciclo para você! Saúde, paz e muito amor", escreveu Claudia Raia.
Nos stories, a apresentadora Maisa também parabenizou Manoela. "Hoje o dia é todo dela! Amiga, 20 aninhos já? Que Deus te ilumine, te dê muita saúde e amor sempre. Estou com saudades e te desejo um dia especial rodeado de paz e coisas boas, porque você merece! A 'pitchulinha' cresceu".