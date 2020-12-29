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Carlos Bolsonaro chama vencedora do BBB 20 de hipócrita; Thelminha rebate

Thelminha, como ficou conhecida no programa, está atualmente em ilha particular com as amigas Bruna Marquezine, Rafa Kalimann e Manu Gavassi

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 09:19
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro
Thelma Assis, 36, foi criticada pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ). A vencedora do BBB 20 (Globo) foi chamada de "hipócrita" pelo filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O político publicou um vídeo da ex-BBB pedindo para as pessoas ficarem em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde durante a pandemia de coronavírus. O material faz parte de uma campanha da Prefeitura de São Paulo que foi veiculada durante a quarentena.
Thelminha, como ficou conhecida no programa, está atualmente em uma ilha particular com as amigas Bruna Marquezine, 25, Rafa Kalimann, 27, e Manu Gavassi, 27. As duas últimas foram finalistas do programa junto com ela. O grupo alugou o local para passar o Réveillon.
"Mais uma para a conta da hipocrisia", escreveu Carlos na publicação. Na sequência, ele ainda escreveu: "Lembrando que, para protagonizar a campanha vista abaixo, a ex-BBB Thelma Assis embolsou R$ 180 mil em dinheiro público, pago pela prefeitura paulistana de Bruno Covas".
Ao tomar conhecimento da publicação, Thelminha rebateu. "É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ilha com 8 pessoas?", questionou.

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Na sequência, ela enumerou coisas mais importantes com as quais o político poderia se preocupar: as mais de 191 mortes pela Covid-19, o calendário de vacinas, o apoio para a comunidade científica, a economia e "a investigação sobre Marielle [Franco, vereadora do Rio assassinada em 2018]".
"Do mais, encontro-me segura da minha responsabilidade como médica e cidadã", finalizou. "Não tente desviar o foco de tantas pautas importantes."

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