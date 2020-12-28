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Diploma na mão

'Eu posso, eu quero e eu consigo', comemora Lexa ao se formar em marketing

O anúncio foi feita pela própria artista em um seu perfil em uma rede social. Entre os comentários de famosos na publicação estava o de Anitta: 'Miga como teve tempo? Genteeeee invejei'

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 18:09
A cantora Lexa se formou no curso de marketing
A cantora Lexa se formou no curso de marketing Crédito: Reprodução redes sociais
Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, conhecida como a cantora Lexa, 25, se formou no curso de marketing. O anúncio foi feita pela própria artista em um seu perfil em uma rede social nesta segunda-feira (28).
De beca e com o diploma nas mãos, ela disse estar muito feliz em realizar mais um sonho. "Eu consegui! Feliz demais de realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A educação é o caminho. Obrigada minha família por tudo. Marketing 2020."
A artista não informou em qual instituição de ensino realizou o curso de marketing. Entre os comentários de famosos na publicação estava o de Anitta: "Miga como teve tempo? Genteeeee invejei". Ela também recebeu mensagem de parabéns e apoio de outros artistas, como Ferrugem, Lucas Lucco e da ex-BBB Vanessa Mesquita.
Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, também comemorou a conquista do diploma. "Eu não tenho palavras para expressar tudo que eu estou sentindo neste momento. Uma mistura gigantesca de orgulho, alegria, companheirismo no sentido total e completo da palavra mãe."
"Sim, sou mãe de uma filha chamada Léa Cristina que todos conhecem como Lexa aquela que me enche de orgulho e felicidade o meu coração e que influencia seus dois irmãos Isaac e Isa. Tenho certeza que no dia de hoje milhões de brasileiros ficarão felizes por você e com você minha filha!", acrescentou.
"Essa conquista é sua exclusivamente sua e ninguém tira de você. Estou feliz demais em ver você realizar o maior sonho da sua vida, ser formada. Te amamos Lexa infinitamente! Tem amo minha filinha. E que venha novos desafios porque eu sei que você irá encará-los e conquistá-los um a um. Sua vovó Conceição Araujo está aqui chorando de felicidade por você", concluiu Ferrattry.
"Obrigada mãe! Te amo demais", respondeu Lexa, que também realizou outro sonho neste ano ao apresentar o programa TVZ. Principal programa do Multishow, a atração foi reformulado e, pela primeira vez, teve uma apresentadora fixa nas edições ao vivo. Lançado em 1993, a atração foi apresentada por Lexa.

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