Por piada no Prêmio Multishow, RedeTV! processa Tatá Werneck

Tatá Werneck é processada pela Rede TV! após piada ao vivo no Prêmio Multishow Crédito: Reprodução/Multishow

Por essa, Tatá Werneck não esperava. A humorista foi processada pela Rede TV! por uma piada feita no Prêmio Multishow 2020, realizado em novembro. No programa, a humorista disse que o vestido escolhido para o evento custava "uma grade" da emissora comandada por Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho. Por conta da piada, a empresa paulista pede judicialmente uma indenização de R$ 50 mil.

Na ação, divulgada inicialmente por Léo Dias, em sua coluna no portal Metrópoles, os advogados da RedeTV! afirmam que Tatá ironizou a qualidade de sua roupa associando "de forma totalmente descabida ao orçamento e à qualidade técnica" da emissora.

Durante a premiação, a humorista falou, em um momento de descontração: "Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus gente, não quero que vocês reparem".

CHACOTA

Neste contexto, podemos ver, de forma cristalina, que a Ré faz chacota da emissora Rede TV!, comparando em tom de ironia a qualidade de sua vestimenta à qualidade e capacidade financeira desta emissora. A Ré declara, de forma inegável, que a sua roupa, molhada e amarrotada, teria o orçamento igual ou maior do que o de uma grade inteira desta emissora autora, criticando grosseiramente toda a qualidade da programação, bem como, a capacidade financeira da autora, disse a defesa da emissora.

Tatá Werneck é processada pela Rede TV! após piada ao vivo no Prêmio Multishow Crédito: Reprodução/Multishow

Tatá é acusada de praticar ato ilícito e por causar danos morais à imagem da RedeTV! com suas piadas. Por esta razão, é pedido a ela o pagamento de uma indenização de R$ 50 mil.

Em conversa com o portal UOL, Ricardo Brajterman, advogado da humorista, disse que a RedeTV! "perdeu completamente o senso do ridículo" e classificou o processo como "descabido", um ato desesperado para conseguir dinheiro. Confira a íntegra da nota:

"A RedeTV! perdeu completamente o senso do ridículo. Esse processo, sim, é uma piada infame, fadado ao insucesso. A fala da Tatá está dentro do limite constitucional da liberdade de expressão e da liberdade artística, em nenhum momento houve discurso de ódio e muito menos, por exemplo, uma manifestação para que boicotem a emissora, o que poderia, em tese, gerar algum dano.

A visão da RedeTV! é tão obtusa que não conseguiu enxergar que a manifestação da Tatá foi positiva para o canal. Essa ação é um tiro no pé, pois é nítido o interesse de escuso de abocanhar uma indenização indevida, fomentando a 'indústria do dano moral'.