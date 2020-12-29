Defesa de Tatá Werneck chama processo da RedeTV! de 'piada pronta'

Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow

"Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei no varal, tá molhada ainda", disse na ocasião sobre o look que estava usando. "Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus, gente, não quero que vocês reparem"

No processo, a RedeTV! diz que ela fez chacota e usou de ironia para criticar "grosseiramente" a qualidade de toda a grade de programação e a capacidade financeira da emissora. O canal pede uma indenização de R$ 50 mil.

Procurada pela reportagem para comentar o assunto, a emissora disse apenas que não comenta assuntos judiciais. Enquanto isso, o advogado Ricardo Brajterman, responsável pela defesa da apresentadora do Lady Night (Multishow) classificou o processo como "uma piada pronta contra a RedeTV!".

"A fala da Tatá não tem ofensa, agressividade, discurso de ódio ou de segregação, como havia, por exemplo, no programa Pânico, que fez a RedeTV! ser condenada em dezenas de processos", comparou. "Tatá agiu dentro dos limites constitucionais da liberdade de expressão e da liberdade artística, fazendo uma brincadeira que ela faz com todos, inclusive com suas contratantes."

"Parece que a RedeTV! quer aparecer na mídia utilizando a imagem de pessoas de bem, como faziam no Pânico, explorando a imagem de atores, cantores e apresentadores, sem autorização e sem contrato prévio, pois não tinha capacidade econômica para investir num elenco exclusivo e de qualidade", continuou.

"Se a RedeTV! está tão mal das pernas, não precisava embarcar nessa aventura judicial", concluiu. "Bastava pedir para minha cliente, pessoa sensível e generosa, que ela certamente doaria os R$ 50 mil pedidos no processo para ajudar o canal."

Tatá, por usa vez, usou as redes sociais para relembrar a publicação de Marcelo de Carvalho, um dos sócios da RedeTV!, que em outubro de 2019. Na época, ele publicou o link de uma reportagem sobre como as "brincadeiras" de Faustão com a própria equipe poderiam ser caracterizadas como assédio moral.