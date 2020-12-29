Defesa de Tatá Werneck chama processo da RedeTV! de 'piada pronta'

Tatá Werneck, 37, está enfrentando um processo de indenização por dano moral na Justiça. Tudo porque enquanto apresentava o Prêmio Multishow 2020, na madrugada de 11 para 12 de novembro, ela fez uma piada sobre a RedeTV! que não caiu bem entre os executivos da emissora.
"Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei no varal, tá molhada ainda", disse na ocasião sobre o look que estava usando. "Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus, gente, não quero que vocês reparem"
No processo, a RedeTV! diz que ela fez chacota e usou de ironia para criticar "grosseiramente" a qualidade de toda a grade de programação e a capacidade financeira da emissora. O canal pede uma indenização de R$ 50 mil.
Procurada pela reportagem para comentar o assunto, a emissora disse apenas que não comenta assuntos judiciais. Enquanto isso, o advogado Ricardo Brajterman, responsável pela defesa da apresentadora do Lady Night (Multishow) classificou o processo como "uma piada pronta contra a RedeTV!".
"A fala da Tatá não tem ofensa, agressividade, discurso de ódio ou de segregação, como havia, por exemplo, no programa Pânico, que fez a RedeTV! ser condenada em dezenas de processos", comparou. "Tatá agiu dentro dos limites constitucionais da liberdade de expressão e da liberdade artística, fazendo uma brincadeira que ela faz com todos, inclusive com suas contratantes."
"Parece que a RedeTV! quer aparecer na mídia utilizando a imagem de pessoas de bem, como faziam no Pânico, explorando a imagem de atores, cantores e apresentadores, sem autorização e sem contrato prévio, pois não tinha capacidade econômica para investir num elenco exclusivo e de qualidade", continuou.
"Se a RedeTV! está tão mal das pernas, não precisava embarcar nessa aventura judicial", concluiu. "Bastava pedir para minha cliente, pessoa sensível e generosa, que ela certamente doaria os R$ 50 mil pedidos no processo para ajudar o canal."
Tatá, por usa vez, usou as redes sociais para relembrar a publicação de Marcelo de Carvalho, um dos sócios da RedeTV!, que em outubro de 2019. Na época, ele publicou o link de uma reportagem sobre como as "brincadeiras" de Faustão com a própria equipe poderiam ser caracterizadas como assédio moral.
"Minha solidariedade ao Faustão. Isso de 'politicamente correto' é um saco", comentou. "Coisa de patrulhinha de esquerda. Todo mundo sacaneava todo mundo, todo mundo levava na boa. Agora é 'bullying'. Falta de inteligência, idiotice. Daqui a pouco nem piada pode mais."