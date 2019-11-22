Conheça nova técnica que define a personalidade através das sobrancelhas

Cara Delevingne estourou nas passarelas, editoriais e campanhas, com as suas bem marcadas e fortes. Crédito: Reprodução/ Instagram

Você já parou para refletir o que as suas sobrancelhas dizem sobre a sua personalidade? Se não, fique atento, pois, segundo a nova técnica criada pela makeup artistLili Garcia, do Viss Cabeleireiros, elas podem definir o olhar e trazer boas impressões a seu favor.

"Se o seu olhar parece cansado, entristecido, autoritário, provavelmente suas sobrancelhas são as principais responsáveis por estas impressões e harmonizá-las pode virar o jogo a seu favor", explica a makeup artist, em entrevista a Quem.

A profissional de beleza uniu duas técnicas -- a micropigmentação e o visagismo -- e criou o novo método que ajuda a definir a personalidade pelo olhar. "A sobrancelha é fundamental para ajudar na caracterização. O visagismo traduz a identidade na imagem pessoal, trazendo à tona quatro tipos de temperamento (colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico), compostos por pontos positivos e negativos, que podem se tornar evidentes ou recessivos, diz Lili.

Por isso, as sobrancelhas têm protagonismo na hora de transmitir características emocionais, independentemente de tendência ou padrões convencionais. Entenda:

Tudo sobre harmonização de sobrancelhas

- Se o caso for de ausência de sobrancelhas, alopecia ou o formato não condiz em nada com o que deseja expressar, a técnica é mais do que indicada. É como uma maquiagem semipermanente, que visa preencher as falhas e harmonizar o desenho discretamente, respeitando características natas e valorizando a beleza natural.

- O procedimento atende a todos os gêneros, etnias, tipos de pele e é a solução prática para ficar com as sobrancelhas impecáveis em média de 6 a 18 meses, dependendo dos cuidados, como o uso de filtro solar diário, higienização correta e hidratação da pele.

- Por ser um método com foco no atendimento personalizado, o especialista irá mapear as medidas da face dentro da proporção áurea, considerar o fototipo, textura da pele e cor dos pelos, assim como micro expressões. Exemplo: Como levantar mais uma sobrancelha ou forçá-las na glabela (espaço entre as sobrancelhas), analisar rugas e estilo de vida. Tudo isso para chegar a um resultado harmônico e natural. O procedimento total pode variar entre duas e três horas.

- O excesso de pelos pode ser removido com a técnica threading (depilação a fio) e auxílio de pinça. O material da micropigmentação (nano lâminas) deve ser 100% descartável. Observe se o profissional tem as pinças esterilizadas em autoclave e se a assepsia da pele foi feita antes de iniciar o procedimento.

- Além do senso estético e ferramentas adequadas para a realização do trabalho, o profissional precisa ser licenciado em micropigmentação, experiente em design de sobrancelhas, ter conhecimento em visagismo, colorimetria, morfologia e noções de psicologia, além de atender em um espaço regulamentado pela Anvisa.