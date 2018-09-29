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Dicas

Sobrancelhas: sete cuidados essenciais para acertar no desenho

Ter atenção ao desenho e alguns cuidados básicos garantem um visual descansado e harmonioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 10:47

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 10:47

Designer de sobrancelha Crédito: Reprodução intenet
Sobrancelhas são a moldura do rosto, por isso é preciso ter atenção muita ao desenho. Pedimos sete dicas de Fernanda Barrivieira, diretora do grupo SD, alguns cuidados básicos para garantir um visual descansado e harmonioso.
1. Segure as mãos
Deixe os reparos, a manutenção ou a retirada de fios para a pessoa responsável por fazer sua sobrancelha. Mexer por conta própria pode comprometer o ciclo de crescimento. Ainda que seja um pelinho que, à primeira vista, esteja fora do traçado, ele pode ter sido deixado para cobrir alguma falha e será reavaliado no futuro.
2. Cuidado com a região
A área onde nascem os fios é uma das mais delicadas do rosto, por isso é preciso muita cautela. O risco de beliscar a pele com a pinça e machucá-la é bem grande. Além disso, remoções feitas de maneira errada geram inflamações no folículo, e aos poucos o pelo deixa de nascer.
3. Esqueça a simetria
Muita gente acredita que as sobrancelhas devam ter desenhos iguais, mas elas não são idênticas por natureza. Tentar igualá-las é um erro, pois a pessoa pode acabar afinando o formato nessa tentativa de simetria. Procure um profissional experiente que identifique o design adequado para a harmonização da face.
4. Cores em harmonia
Na hora de colorir os pelos, é preciso optar por uma tonalidade que se misture com a dos já existentes, e não simplesmente repetir a cor aplicada no cabelo. Com esse cuidado, o visual ficará o mais próximo do natural, zero chamativo.
5. Paciência é a alma do negócio
Muitas mulheres não conseguem aguentar ver os pelos crescendo e já querem retirá-los. É preciso fazer um esforço e respeitar o intervalo de, no mínimo, 15 dias, para voltar a mexer no design dos fios.
6. Procure produtos específicos
Após a remoção dos pelinhos, utilize produtos pós-depilatórios, que acalmam a pele e fecham os poros. Quem é mais sensível pode aplicar pomadas de bebê, que têm ingredientes hidratantes e hipoalergênicos.
7. Alisar, jamais
Fios longos ou que nascem em sentido contrário ao desenho natural costumam incomodar, mas há um jeito de domá-los sem fazer alisamento. No caso dos compridos, apare-os sempre com tesoura. No dos rebeldes, use máscara incolor e penteie com escovinha no mesmo sentido do crescimento dos fios.

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