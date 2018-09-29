Sobrancelhas: sete cuidados essenciais para acertar no desenho

Designer de sobrancelha Crédito: Reprodução intenet

Sobrancelhas são a moldura do rosto, por isso é preciso ter atenção muita ao desenho. Pedimos sete dicas de Fernanda Barrivieira, diretora do grupo SD, alguns cuidados básicos para garantir um visual descansado e harmonioso.

1. Segure as mãos

Deixe os reparos, a manutenção ou a retirada de fios para a pessoa responsável por fazer sua sobrancelha. Mexer por conta própria pode comprometer o ciclo de crescimento. Ainda que seja um pelinho que, à primeira vista, esteja fora do traçado, ele pode ter sido deixado para cobrir alguma falha e será reavaliado no futuro.

2. Cuidado com a região

A área onde nascem os fios é uma das mais delicadas do rosto, por isso é preciso muita cautela. O risco de beliscar a pele com a pinça e machucá-la é bem grande. Além disso, remoções feitas de maneira errada geram inflamações no folículo, e aos poucos o pelo deixa de nascer.

3. Esqueça a simetria

Muita gente acredita que as sobrancelhas devam ter desenhos iguais, mas elas não são idênticas por natureza. Tentar igualá-las é um erro, pois a pessoa pode acabar afinando o formato nessa tentativa de simetria. Procure um profissional experiente que identifique o design adequado para a harmonização da face.

4. Cores em harmonia

Na hora de colorir os pelos, é preciso optar por uma tonalidade que se misture com a dos já existentes, e não simplesmente repetir a cor aplicada no cabelo. Com esse cuidado, o visual ficará o mais próximo do natural, zero chamativo.

5. Paciência é a alma do negócio

Muitas mulheres não conseguem aguentar ver os pelos crescendo e já querem retirá-los. É preciso fazer um esforço e respeitar o intervalo de, no mínimo, 15 dias, para voltar a mexer no design dos fios.

6. Procure produtos específicos

Após a remoção dos pelinhos, utilize produtos pós-depilatórios, que acalmam a pele e fecham os poros. Quem é mais sensível pode aplicar pomadas de bebê, que têm ingredientes hidratantes e hipoalergênicos.

7. Alisar, jamais