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Erros em procedimentos de sobrancelhas: como corrigir?

Especialistas contam um pouco mais sobre técnicas específicas, desenvolvidas para corrigir essas falhas

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 19:26
Os erros em procedimento nas sobrancelhas já podem ser corrigidos com técnicas como neutralização, camuflagem e despigmentação Crédito: Reprodução/Instagram
As novidades estéticas surgem a todo o tempo, e dentre elas, a micropigmentação nas sobrancelhas veio para ficar. Mas às vezes a perfeição prometida não é alcançada, e as falhas e erros acontecem, seja durante, ou após o procedimento. Porém, esses problemas já têm soluções, e com técnicas específicas é possível neutralizar um designer indesejado, e até despigmentar a sobrancelha, de acordo com a necessidade da pele.
Segundo a dermomicropigmentadora Penha Arraz, a ideia da micropigmentação é deixar as sobrancelhas com aparência totalmente natural, pois os contornos devem ser feitos um a um, baseando-se na espessura exata de cada fio. O processo de micropigmentação é muito delicado e específico, nem todos estão de fato habilitados para realizá-lo. Quando acontece o erro é preciso melhorar o quadro de verdade e corrigir o erro para que a sobrancelha seja recuperada, complementou a profissional.
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Penha esclareceu que os erros mais comuns são: a escolha do tom errado, desenhos artificiais, e os efeitos chapados na pele. Por isso, as técnicas disponíveis se propõem a reestruturar, e voltar a sobrancelha ao seu aspecto natural. O objetivo é amenizar e até corrigir o trabalho mal feito, ou que não tenha agradado, promovendo um resultado que combine perfeitamente com a pele e as demais características da pessoa, descreveu a dermopigmentadora.
Entre as técnicas disponíveis atualmente estão a despigmentação, a camuflagem e a neutralização. A neutralização de sobrancelhas permite trabalhar e mudar a cor escolhida anteriormente, utilizando da colorimetria para chegar a uma combinação que ofereça ao cliente o visual que de fato pretendia ter, disse Penha Arraz, sobre o último procedimento descrito anteriormente.
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A despigmentação é um método que se baseia na renovação celular, a fim de retirar todo o produto da pele. Nessa técnica são feitas várias sessões que podem ser com laser, ácidos, jatos de plasma, peeling, e entre outros que promovam a retirada do pigmento usado inicialmente. Esse processo é mais demorado, e a sobrancelha fica pronta entre 3 e 4 meses, dependendo da profundidade do produto na pele, esclareceu a micropigmentadora Vanessa Cabral.
Já a camuflagem é usada para corrigir erros pontuais. Vanessa Cabral explicou que esse procedimento faz uso do pigmento pele, que é na tonalidade exata da pele da pessoa. Geralmente essa técnica é mais indicada para a correção de pequenas falhas, apontou a micropigmentadora.
 
 

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