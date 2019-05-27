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Em entrevista

Maquiadora Vanessa Rozan torce para as sobrancelhas finas não voltarem a moda

Ao ser questionada sobre uma "não saudade dos anos 90", a profissional citou algo bastante comum da época: "sobrancelhas finas! Que elas nunca mais voltem"

Publicado em 

27 mai 2019 às 18:57

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 18:57

A maquiadora Vanessa Rozan confessou que teme a volta das sobrancelhas finas Crédito: Reprodução/ Instagram @vanessarozan
A maquiadora Vanessa Rozan falou sobre maquiagem, beleza, estilo e sobre sua vida pessoal no primeiro episódio da série "40 anos, 40 perguntas", da Melissa, divulgado nesta segunda, 27. Ao ser questionada sobre uma "não saudade dos anos 90", a profissional citou algo bastante comum da época: "sobrancelhas finas! Que elas nunca mais voltem."
> DROPS| Confira quais eventos e lançamentos que vão bombar em Vitória
Além de contar um pouco da história da maquiadora do programa Esquadrão da Moda, do SBT, o vídeo marca o relançamento de um dos modelos de sandália da marca. 
Assista ao vídeo na íntegra:

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