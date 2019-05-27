Maquiadora Vanessa Rozan torce para as sobrancelhas finas não voltarem a moda

A maquiadora Vanessa Rozan falou sobre maquiagem, beleza, estilo e sobre sua vida pessoal no primeiro episódio da série "40 anos, 40 perguntas", da Melissa, divulgado nesta segunda, 27. Ao ser questionada sobre uma "não saudade dos anos 90", a profissional citou algo bastante comum da época: "sobrancelhas finas! Que elas nunca mais voltem."
Além de contar um pouco da história da maquiadora do programa Esquadrão da Moda, do SBT, o vídeo marca o relançamento de um dos modelos de sandália da marca.
Assista ao vídeo na íntegra: