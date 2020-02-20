Conheça 6 hábitos que devem ser adotados por quem se depila com lâminas

A depilação com lâminas pode oferecer caso feita de forma errada. Crédito: Arquivo A Gazeta

Por ser um jeito prático, rápido e barato de eliminar os pelos indesejados, a depilação com lâminas tem seu lugar na rotina de muita gente. Apesar disso, é preciso tomar alguns cuidados para não prejudicar a pele com maus hábitos facilmente reproduzidos por quem opta por este tipo de depilação.

Prefira água morna

A temperatura ideal da água para lavar a pele antes e durante a depilação com lâminas é em estado morno, nem muito quente, nem muito fria. Já após o procedimento, você pode banhar a região depilada com água fria para "acalmar" a pele e fechar os poros, evitando que entre sujeirinhas onde os pelos foram removidos.

Não guarde as lâminas no box

O local certo de guardar as lâminas deve ser seco e limpo e preferencialmente que entre luz. Em entrevista ao site Viva Bem, a dermatologista Damaris Ortolan explica que o banheiro não é uma boa opção por ser um local bastante contaminado e quanto mais livre de fungos e bactérias, melhor, para a saúde da pele e para a durabilidade da lâmina.

Faça o movimento no sentido do pelo

Deslizar a lâmina no sentido do crescimento do pelo é essencial para evitar o encravamento dos fios e uma possível foliculite. O recomendado é que pelo menos na primeira passada, quando se retira o volume, seja respeitado o sentido do pelo, no restante do procedimento, pode-se explorar outros sentidos.

Não demore pra substituir as lâminas

Apesar de não ter um tempo exato indicado pra troca, as lâminas têm data de validade sim. É importante observar a eficiência delas ou até mesmo a aparição de pequenas áreas enferrujadas. Quanto mais tempo tiver a lâmina, mais chances de "guardar" fungos e bactérias, o que deve ser evitado. A dica é não usá-las por mais de 15 dias.

Hidrate a pele após o procedimento

Deixar a pele macia e hidratada depois da depilação pode ajudar a evitar que as raízes dos pelos encravem e que a pele se irrite com o contato das lâminas. "O recomendado é usar produtos que não tenham álcool em sua composição para deixar a pele livre de ardência", explica Damaris. Você pode usar cremes e não utilizar roupas muito justas após o procedimento, para deixar a pele "respirar".

Não divida as lâminas com outras pessoas