Aprenda a aumentar a durabilidade do botox

Alguns cuidados podem determinar o prazo de validade do procedimento. Crédito: Pinterest

Grande parceiro de muita gente de variadas idades, a toxina butolínica  popularmente conhecida como Botox - veio mesmo pra ficar. E não tem jeito, quem já usou ama de paixão porque o efeito é imediato. O procedimento é um dos mais realizados no Brasil e no mundo. Utilizada para amenizar rugas e marcas de expressão no rosto, a toxina paralisa o músculo e apresenta excelentes resultados. A única ressalva é que a aplicação tem valor elevado e prazo de validade . Mas a boa notícia é que existem alguns cuidados que ajudam a prolongar o efeito.

Segundo o cirurgião plástico Adriano Batistuta, seus efeitos costumam durar em média de 6 a 8 meses, depende do estado de cada pele e do organismo de cada pessoa. Pessoas muito expressivas e as praticantes de esportes que necessitam do uso da força, como a musculação e o crossfit, por exemplo, podem perder o efeito da toxina botulínica mais rápido, devido à excessiva movimentação dos músculos do rosto. É bom evitar fazer careta ao levantar os pesos, isso já ajuda a manter na durabilidade do botox", disse.

O médico também frisou que na medida em que as rugas dinâmicas são tratadas, há um risco menor de se tornarem estáticas, ou seja, permanentes. Sendo assim, prevenir é fundamental para ter uma aparência com menos linhas de expressão no futuro.

A dermatologista Karina Mazzini explica que não há muitas restrições sobre quem pode realizar a aplicação. O procedimento é recomendado para todo paciente adulto que já tenha rugas de expressão, diz. Ela explica, no entanto, que o botox costuma durar menos nos homens.Neles, a duração tende a ser um pouco menor, em torno de quatro meses, porque eles têm a musculatura mais forte.

Cuidados pós-procedimento

Um importante cuidado é consultar um oftalmologista antes de se submeter ao procedimento, caso a pessoa ande forçando demais a vista para enxergar, pois esse movimento também pode diminuir o efeito da aplicação, já que para enxergar são forçados os músculos de todo o rosto, principalmente da região dos olhos e da testa.

César Alencar é farmacêutico da área de estética e afirma que logo após a aplicação é fundamental que a pessoa não se deite, nem fique com a cabeça abaixada por pelo menos 4 horas. Não se submeter a massagens faciais nas primeiras 48h também é importante. Elas podem fazer com que o produto seja descolado do lugar da aplicação, o que não seria interessante para um bom resultado, alertou.