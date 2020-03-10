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Decoração

Superversátil: veja como aderir ao cobogó em seu ambiente

Além de conferir charme e personalidade aos ambientes, essas peças vazadas garantem visual diferenciado aliado a movimento, luz e ventilação

Publicado em 10 de Março de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 15:14
Jardim vertical com cobogós por Sérgio Rabello Crédito: Divulgação
Também chamados de elementos vazados, os cobogós podem ser usadas para separar ambientes sem bloquear a entrada de luz, para proporcionar ambientes mais arejados ou unicamente para dar um up na decoração.
O arquiteto Sérgio Paulo Rabello explica que essas peças são utilizadas principalmente para reparar um ambiente sem perder a continuidade da ventilação, da luz e sem perder o propósito estético do espaço. O cobogó é um elemento decorativo, que pode ser usado em vários espaços como lavabo, quarto ou cozinha. Podemos compor, usando cor, textura e materiais diferenciados como madeira, cerâmica, concreto e vários outros, diz.
É possível mesclar o aspecto decorativo das peças com a funcionalidade. Já usei cobogós para separar os ambientes de quarto e sala em um loft, já usei para delimitar o limite entre garagem e espaço gourmet e até como suporte para jardim vertical, comenta Sérgio.
Neste loft de Rabello, os cobogós modernos separam quarto e sala Crédito: Divulgação
Não há restrição do ambiente desde que seja cabível estruturalmente e combine visualmente com o espaço. No quesito estético, temos jogos de formas, que trazem movimentos à arquitetura de interiores, tirando a monotonia dos espaços, explica a arquiteta Cristiane Locatelli.
A profissional complementa que, apesar de muitas funcionalidades, o cobogó pode aparecer como um detalhe. Neste ambiente, o cobogó compõe o ambiente como uma obra de arte, não perdendo as características de permeabilidade da iluminação e ventilação.
Projetado por Cristiane Locatteli, o cobogó aparece como uma obra de arte Crédito: Camila Santos

5 Dicas para aderir ao cobogó em seus ambientes

Complemente

Quando se recomenda cobogó para áreas externas, é importante se atentar se o material é resistente as intempéries como chuva, sol e maresia - Sérgio Paulo Rabello
Por se tratar de um elemento vazado, em ambientes que a privacidade tem que ser exclusiva, o uso não é recomendado - Cristiane Locatelli
É importante atentar-se ao peso do material escolhido e ter certeza de que a estrutura suporta aquele tipo de elemento - Sérgio Paulo Rabello
"Não existem restrições para o uso dos cobogós, a criatividade pode fluir e trazer ambientes cada vez mais exclusivos e arejados" - Cristiane Locatelli
"É interessante usar outros elementos para complementar a composição com cobogós, como luzes entre a parede do cômodo e os cobogós. Isso garante um charme ao ambiente" - Sérgio  Paulo Rabello

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