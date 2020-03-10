Superversátil: veja como aderir ao cobogó em seu ambiente

Jardim vertical com cobogós por Sérgio Rabello Crédito: Divulgação

Também chamados de elementos vazados, os cobogós podem ser usadas para separar ambientes sem bloquear a entrada de luz, para proporcionar ambientes mais arejados ou unicamente para dar um up na decoração.

O arquiteto Sérgio Paulo Rabello explica que essas peças são utilizadas principalmente para reparar um ambiente sem perder a continuidade da ventilação, da luz e sem perder o propósito estético do espaço. O cobogó é um elemento decorativo, que pode ser usado em vários espaços como lavabo, quarto ou cozinha. Podemos compor, usando cor, textura e materiais diferenciados como madeira, cerâmica, concreto e vários outros, diz.

É possível mesclar o aspecto decorativo das peças com a funcionalidade. Já usei cobogós para separar os ambientes de quarto e sala em um loft, já usei para delimitar o limite entre garagem e espaço gourmet e até como suporte para jardim vertical, comenta Sérgio.

Neste loft de Rabello, os cobogós modernos separam quarto e sala Crédito: Divulgação

Não há restrição do ambiente desde que seja cabível estruturalmente e combine visualmente com o espaço. No quesito estético, temos jogos de formas, que trazem movimentos à arquitetura de interiores, tirando a monotonia dos espaços, explica a arquiteta Cristiane Locatelli.

A profissional complementa que, apesar de muitas funcionalidades, o cobogó pode aparecer como um detalhe. Neste ambiente, o cobogó compõe o ambiente como uma obra de arte, não perdendo as características de permeabilidade da iluminação e ventilação.

Projetado por Cristiane Locatteli, o cobogó aparece como uma obra de arte Crédito: Camila Santos

5 Dicas para aderir ao cobogó em seus ambientes