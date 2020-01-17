Pôsteres com mensagens positivas viram moda na decoração da casa

Neste ambiente, frases divertidas se destacam. Crédito: Pinterest

Por Marina Moregula

Os pôsteres com mensagens positivas e reflexivas podem ser um toque divertido na decoração da casa. Palavras encorajadoras nos espaços do dia a dia permitem criar fontes bem-vindas de inspiração.

Os quadros e pôsteres com frases e dizeres costumam ter espaços nos projetos da arquiteta Mariana Teixeira porque ela acredita que são uma forma simples de enriquecer o ambiente. Eles também podem expressar a personalidade do morador. É criativo e moderno, além de proporcionar uma mensagem de motivação ou reflexão, afirma.

"Não existe regra para o uso dos pôsteres na decoração. Ele se encaixa bem em qualquer espaço, desde o quarto até a cozinha e o banheiro" Mariana Teixeira - Arquiteta

A arquiteta diz que não existe regra para o uso desse tipo de elemento decorativo. Ele se encaixa bem em qualquer espaço, desde o quarto até a cozinha e o banheiro. O que vale pensar é se o texto ou imagem do quadro combina com a função do cômodo em que vai ser utilizado. Um exemplo citado é a frase da artista Ida Feldman: Enquanto você estiver vivo, vai ter louça, que poderia se encaixar em um cantinho mais divertido na cozinha.

Vale reparar também no estilo de desenho das letras e nas cores do pôster, pensar em colocar uma moldura ou não. Tudo isso pode interferir na adequação da frase ao lugar e muda o impacto que as palavras vão provocar na visão de quem entra no ambiente decorado.

Na sala de estar eles combinam com o imobiliário. Crédito: Pinterest

São várias as maneiras de incluir as frases positivas como enfeite em casa. Esses pôsteres podem funcionar como centro de atenção do ambiente ou acompanhados numa composição de quadros, apoiados em prateleiras entre outros objetos, ou até mesmo de uma forma mais discreta, como na composição de uma mesa de cabeceira, logo atrás do abajur, explica Mariana.

As frases positivas mais conhecidas são as queridinhas de bastante gente. Mas para quem quer fugir do comum, a dica da arquiteta Renata Tristão é, antes de escolher o pôster que vai decorar o espaço, pensar no significado pessoal que aquelas palavras têm para quem vive ali. É possível também brincar com palavras em outras línguas ou resgatar os poemas favoritos.

Pôster divertido decora o banheiro. Crédito: Pinterest

FORA DA MOLDURA

O quadro com o pôster pode variar muito em termos de impressão, moldura, vidro por cima. Mas a parede que receberá a mensagem também pode ter um toque especial: existem opções de tintas com efeito de veludo ou de mármore, por exemplo. Também pode ser uma boa ideia pensar em diferentes formas de iluminação para a parede e nos outros elementos que serão colocados ali.

Dá pra jogar uma luz direcionada de um ponto diferente em cima do quadro ou combinar a frase com outros elementos. Pendurar uma máscara tribal ao lado, por exemplo, é bem diferente, exemplifica Renata Tristão.

Os pôsteres não são a única opção para quem quer trazer palavras positivas para a decoração da casa. Renata conta que existem tipos de giz para aplicar na tinta das paredes que são laváveis. Assim, é possível escrever frases nas paredes de casa e ainda variar a mensagem de acordo com a época do ano.