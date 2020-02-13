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Ambientes

Dicas para aproveitar a iluminação natural em casa

Alguns truques ajudam a valorizar os ambientes e aproveitar os benefícios da luz solar da residência

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:36
A presença da iluminação natural, principalmente aquela proveniente do sol, traz inúmeros benefícios para projetos residenciais ou comerciais. Seja para economizar o uso de lâmpadas  ou mesmo para ter contato com a vitamina D dos raios solares, o prazer da luz diurna também contribui para a beleza dos ambientes.
Mas, como aproveitar o máximo possível da iluminação natural e, de quebra, valorizar a decoração? Aqui listamos alguns truques e dicas para orientar quem sonha com essa presença ilustre em casa. Confira as dicas!

Cores

Aposte nas cores Crédito: Maura Mello
Os tons usados nos ambientes influenciam diretamente na iluminação. Por isso, a arquiteta Danielle Dantas, da Dantas & Passos Arquitetura, sugere optar por cores claras tanto nas paredes, móveis e principalmente nos pisos, já que essa escolha facilita na propagação da luz natural e ainda ajuda para que o cômodo transmita as sensações de leveza e harmonia.

Vidros

Aposte em vidros Crédito: Maura Mello
A utilização do vidro permite a entrada de luz nos ambientes. Assim, o material deve ser incorporado nas esquadrias de portas e janelas, que por sua vez podem ser de aço, alumínio ou madeira, entre os produtos mais utilizados. Além disso, no projeto de arquitetura é possível especificar panos de vidros livres que ajudam a iluminar sem precisar de grandes transformações. Em uma reforma, a sugestão é aproveitar os vãos já existentes e substituir apenas as esquadrias que forem muito fechadas.
Para controlar a entrada de luz e preservar a privacidade em momentos oportunos, a especificação de persianas e cortinas revela-se a opção perfeita. Sempre gosto de escolher aquelas de cores claras, revela a arquiteta Paula Passos.
Se o desejo é luz natural em abundância, Danielle Dantas faz um contraponto e adverte sobre possíveis excessos. Caso não seja projetada adequadamente, a iluminação natural pode aquecer demais a casa e ainda criar pontos de ofuscamento da visão. Em algumas ocasiões podemos adotar a aplicação de películas de vidro que contribuem para esse conforto dos moradores, sugere.

Evite obstruir a entrada de luz!

Evite obstruir a entrada de luz! Crédito: Maura Mello
Não adianta ter grandes vãos se forem obstruídos. Assim, janelas e portas devem ter passagem livre e sem a colocação de móveis ou outras peças do décor.

Espelhos

Use espelhos Crédito: Maura Mello
O uso de espelhos é um ótimo truque para melhorar a iluminação do ambiente. Bem posicionado, o espelho colabora para uma sensação gostosa de comodidade e amplitude. Você pode por exemplo, posicionar na frente de uma janela para a luz natural refletir na peça, finaliza Danielle Dantas.

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