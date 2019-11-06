Aprenda a usar as candy colors na decoração

As candy colors são famosas e estão em alta no décor já faz um tempo. Conhecidas também como tons pastel, elas parecem com a pigmentação do giz de lousa, com cores delicadas e suaves. Foi na década de 60 que se tornaram populares pela primeira vez, influenciadas pela sutileza e elegância que a época pedia. Elas voltaram mesmo à tona em 2013 nas passarelas e nas casas, e o sucesso só confirma que a moda e a decoração seguem sempre juntas.
Versáteis, as candy colors se transformaram em grande tendência e compõem muitos projetos por meio de pinturas, acabamentos e acessórios, como almofadas, entre outros. Por reforçar a atmosfera delicada e suave, as cores são muito bem empregadas em quartos de crianças e ambientes leves, mais românticos e femininos.
Os arquitetos Renato Andrade, Erika Mello, e Cristiane Schiavoni adoram trabalhar com esses tons e compartilham dicas e propostas para utilizar as candy colors de diferentes maneiras.
1. Como incluir as candy colors nos ambientes?
Os profissionais concordam que elas podem ser usadas em diversas situações e ambientes, já que são fáceis de combinar. Os tons podem ser aplicados no mobiliário, na pintura e nos acessórios, como nas cortinas. O arquiteto Renato Andrade explica que a tendência é ideal para quem gosta de cinza, já que a escolha pode ser alinhada com um tom diferente e leve. Perfeito para trazer energia ao espaço, completa.
Não existe uma regra para o uso dessas cores, pois cada projeto pede uma solução específica. Gosto muito de trabalhar as candy colors nos detalhes, como em uma poltrona ou mesinha, que vai muito bem com uma sofá neutro, por exemplo, conta Cristiane Schiavoni. A base neutra é sempre um coringa para a decoração, porque a partir dela é possível criar vários estilos e composições. A candy color aparece sempre como uma boa saída para trazer alegria e leveza ao projeto.
2. Quais erros são recorrentes nos ambientes com candy colors? como não errar?
O maior erro ao utilizar a paleta de candy colors é deixar o ambiente infantilizado, remetendo a um quartinho de bebê, por exemplo. É muito normal vermos ambientes infantis com esses tons, mas se a composição for correta, a paleta pode estar em qualquer cômodo.
Sempre que optar pelas candy colors, é interessante fazer o exercício de consultar o círculo cromático e entender as cores que se complementam e contrastam. Com essa consulta é possível seguir por dois caminhos de composição: aproximação ou contraste, revela Erika. É sempre importante trabalhar com cores e elementos que abracem o projeto de decoração, com harmonia e sem exageros.
PROPOSTAS DOS PROFISSIONAIS:
O sofá foi escolhido para ser o elemento de destaque da sala, em um tom de azul claro que está dentro da paleta de candy colors. As almofadas seguem a proposta monocromática no móvel, já que todas têm a cor azul. A composição ficou moderna e sofisticada, combinada com o restante do mobiliário e décor.
O quarto de uma adolescente também se encaixa na proposta. O predomínio do estilo romântico com tons delicados de azul e verde mesclados ao rosa do papel de parede revela um quarto jovem e feminino. A base branca foi importante para criar a atmosfera do ambiente.
Nas paredes deste projeto no litoral, a combinação do revestimento em madeira clara uma opção versátil e que ilumina o espaço -, e o tom verde, que remete ao mar, cria uma composição aconchegante. As sensações de conforto e acolhimento são exatamente o que uma casa na praia pede.
As crianças adoram cores! Neste ambiente, a profissional optou por alinhar duas tendências: as candy colors e a geometria. O resultado foi um ambiente moderno e bonito para a pequena cliente.
Para duas meninas, os profissionais do escritório Andrade & Mello Arquitetura criaram uma base neutra para a marcenaria e trouxeram os tons para as caixas executadas como nichos. A decoração delicada e infantil complementa o toque doce do espaço.