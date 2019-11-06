Aprenda a usar as candy colors na decoração

As candy colors são famosas e estão em alta no décor já faz um tempo. Conhecidas também como tons pastel, elas parecem com a pigmentação do giz de lousa, com cores delicadas e suaves. Foi na década de 60 que se tornaram populares pela primeira vez, influenciadas pela sutileza e elegância que a época pedia. Elas voltaram mesmo à tona em 2013 nas passarelas e nas casas, e o sucesso só confirma que a moda e a decoração seguem sempre juntas.

Versáteis, as candy colors se transformaram em grande tendência e compõem muitos projetos por meio de pinturas, acabamentos e acessórios, como almofadas, entre outros. Por reforçar a atmosfera delicada e suave, as cores são muito bem empregadas em quartos de crianças e ambientes leves, mais românticos e femininos.

Os arquitetos Renato Andrade, Erika Mello, e Cristiane Schiavoni adoram trabalhar com esses tons e compartilham dicas e propostas para utilizar as candy colors de diferentes maneiras.

1. Como incluir as candy colors nos ambientes?

Os profissionais concordam que elas podem ser usadas em diversas situações e ambientes, já que são fáceis de combinar. Os tons podem ser aplicados no mobiliário, na pintura e nos acessórios, como nas cortinas. O arquiteto Renato Andrade explica que a tendência é ideal para quem gosta de cinza, já que a escolha pode ser alinhada com um tom diferente e leve. Perfeito para trazer energia ao espaço, completa.

Não existe uma regra para o uso dessas cores, pois cada projeto pede uma solução específica. Gosto muito de trabalhar as candy colors nos detalhes, como em uma poltrona ou mesinha, que vai muito bem com uma sofá neutro, por exemplo, conta Cristiane Schiavoni. A base neutra é sempre um coringa para a decoração, porque a partir dela é possível criar vários estilos e composições. A candy color aparece sempre como uma boa saída para trazer alegria e leveza ao projeto.

2. Quais erros são recorrentes nos ambientes com candy colors? como não errar?

O maior erro ao utilizar a paleta de candy colors é deixar o ambiente infantilizado, remetendo a um quartinho de bebê, por exemplo. É muito normal vermos ambientes infantis com esses tons, mas se a composição for correta, a paleta pode estar em qualquer cômodo.

Sempre que optar pelas candy colors, é interessante fazer o exercício de consultar o círculo cromático e entender as cores que se complementam e contrastam. Com essa consulta é possível seguir por dois caminhos de composição: aproximação ou contraste, revela Erika. É sempre importante trabalhar com cores e elementos que abracem o projeto de decoração, com harmonia e sem exageros.

PROPOSTAS DOS PROFISSIONAIS:

Candy colors na decoração: aprenda a usar. Projeto Cristiane Schiavoni Crédito: EderLizier

O sofá foi escolhido para ser o elemento de destaque da sala, em um tom de azul claro que está dentro da paleta de candy colors. As almofadas seguem a proposta monocromática no móvel, já que todas têm a cor azul. A composição ficou moderna e sofisticada, combinada com o restante do mobiliário e décor.

Candy colors na decoração: aprenda a usar. Projeto Andrade & Mello Arquitetura Crédito: Luis Gomes

O quarto de uma adolescente também se encaixa na proposta. O predomínio do estilo romântico com tons delicados de azul e verde mesclados ao rosa do papel de parede revela um quarto jovem e feminino. A base branca foi importante para criar a atmosfera do ambiente.

Candy colors na decoração: aprenda a usar. Projeto Andrade & Mello Arquitetura Crédito: Luis Gomes

Nas paredes deste projeto no litoral, a combinação do revestimento em madeira clara  uma opção versátil e que ilumina o espaço -, e o tom verde, que remete ao mar, cria uma composição aconchegante. As sensações de conforto e acolhimento são exatamente o que uma casa na praia pede.

Candy colors na decoração: aprenda a usar. Projeto Cristiane Schiavoni Crédito: Carlos

As crianças adoram cores! Neste ambiente, a profissional optou por alinhar duas tendências: as candy colors e a geometria. O resultado foi um ambiente moderno e bonito para a pequena cliente.

Candy colors na decoração: aprenda a usar. Projeto Andrade & Mello Arquitetura Crédito: Luis Gomes