Podcasts eróticos fazem sucesso entre as mulheres na quarentena

Várias formas de explorar a sexualidade vem ganhando ainda mais espaço durante o período de isolamento social, em que o contato físico deve ser evitado. E, diante deste cenário, uma série de podcasts e plataformas de áudio com conteúdo erótico têm ocupado os fones de ouvido ao redor do mundo. A novidade surge para preencher a lacuna entre literatura e vídeo, permitindo uma experiência sensorial, sem abrir mão do espaço para a imaginação. Além disso, o novo formato tem uma sintonia maior com o desejo feminino, já que são as mulheres que dominam a cena e são as principais consumidoras.