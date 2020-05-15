Podcasts eróticos fazem sucesso entre as mulheres na quarentena

Várias formas de explorar a sexualidade vem ganhando ainda mais espaço durante o período de isolamento social, em que o contato físico deve ser evitado. E, diante deste cenário, uma série de podcasts e plataformas de áudio com conteúdo erótico têm ocupado os fones de ouvido ao redor do mundo. A novidade surge para preencher a lacuna entre literatura e vídeo, permitindo uma experiência sensorial, sem abrir mão do espaço para a imaginação. Além disso, o novo formato tem uma sintonia maior com o desejo feminino, já que são as mulheres que dominam a cena e são as principais consumidoras.
A americana Dipsea é uma das três plataformas lançadas há cerca de um ano, com Ferly e Quinn, todas dirigidas por mulheres. A característica comum dos áudios eróticos é a abordagem do sexo de maneira mais moderna e menos estereotipada, principalmente para as mulheres, já que elas enfrentam um maior preconceito historicamente associado ao consumo de conteúdo erótico.
Ao que tudo indica, esse preconceito está com os dias contados. Aqui no Brasil o movimento ainda caminha a passos lentos, mas alguns nomes já começam a surgir e podem te fazer companhia nesta quarentena. Aí vão alguns famosinhos:
O site e podcast Sexo & Tintas foi criado por Erika Pessanha e Kell Bonassoli em 2012. Inicialmente, o site era um ponto de encontro para autores publicarem sua literatura erótica. De acordo com informações do próprio site, em 2013 foram lançados 16 episódios de áudio-dramas a partir da obra das fundadoras e de mais três autores que contribuíram com o site. Em 2019, as fundadoras resgataram o projeto e começaram a movimentação para o retorno. Em um cenário muito mais fértil, encontraram diversos artistas e pessoas especiais para contribuir com os novos episódios.
O projeto Textos Putos foi criado em 2017 e é comandado por Abhiyana, atriz, publicitária, pornógrafa e escritora. A caminho do terceiro livro, ela lançou o podcast que leva o mesmo nome do projeto no Spotify. Segundo informações obtidas no site do projeto, seu tema preferido é sexo, mas o assunto principal é trabalhar a libertação sexual das mulheres.
O podcast Pantynova foi desenvolvido pela equipe do sexshop online com o mesmo nome e traz leituras de contos picantes e comentários sobre assuntos que envolvem a sexualidade. O programa conta com episódios com duração de cinco a 16 minutos cada. A frase: Pantynova podcast é um canal de interação entre nós e as consumidoras do nosso sexshop. Aqui lemos e comentamos os segredos e contos eróticos mais quentes da internet! acompanha a página principal da plataforma.
Agora é só colocar os fones de ouvido, relaxar e deixar a imaginação fluir.