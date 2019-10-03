Drops

Perfume de verão até o retorno das tiras finas: 4 novidades em moda e beleza no ES

A editora da Revista.Ag Mariana Perini é quem detalha todos os lançamentos

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 10:12 - Atualizado há 6 anos

O verão deles

A Reserva acaba de lançar a sua nova coleção, criada a partir do guarda-roupa clássico masculino, completamente revisitado e pensado para o verão brasileiro. Sem nunca deixar de lado a sustentabilidade, a funcionalidade e a tecnologia, entra em cena desta vez uma vasta pesquisa em torno do algodão, trabalho que resultou em novas sarjas, passando por cambraias e flamês. O linho é a grande aposta e aparece em peças como bermudas, calças e até camisetas e regatas. A marca investe ainda em camisas e boardshorts que combinam os clássicos grafismos havaianos a uma estética digital. Já a cartela chama atenção pelas cores vivas, com predomínio de tons de laranja, azul royal e verde bandeira em contraste a neutros como cru, branco, marinho e preto.

Up nos cílios e nas sobrancelhas

A Avon acaba de relançar sua linha de makeup, e o principal insight para isso foram as opiniões dos próprios consumidores e, especialmente, daqueles que não estavam contentes com os produtos da marca. A marca ouviu e desenvolveu soluções no seu centro de inovação e tecnologia, em Suffern, Nova Iorque. Dessa pesquisa surgiu a máscara 5 em 1 Genius (R$ 38,99), criado com o uso de um algoritmo desenvolvido para mapear os atributos mais desejados, globalmente, em uma máscara de cílios que, no caso foram: mega volume, efeito alongado, definição precisa, curvatura e preto intenso. A 5 em 1 Genius tem aplicador exclusivo e fórmula em gel que cobre os cílios uniformemente. Outra novidade é a máscara Sobrancelhas Perfeitas 3 em 1 (R$ 34,99), que oferece cor para pintar, definição para desenhar e preenchimento para pentear. Com ela, as sobrancelhas são preenchidas em um único passo com efeito natural, disponível em três tonalidades: castanho claro, castanho médio e castanho escuro.

O retorno das sandálias de tiras finas

A Arezzo traz no seu verão o mood Colore, divertido, moderno e com tendências dos anos 80. Os acessórios evidenciam a silhueta através das amarrações e tiras finas. As resinas, tiras bombadas e as cores vibrantes dão o tom dos acessórios. A cartela de cores desfila pelos tons de azul, verde e rosa, tendo o soft avelã e o preto como os pontos neutros. Grande aposta da temporada, as sandálias de tiras finas em cores vibrantes são poderosas e opção certa para destacar os looks do momento, assim como o scarpin kitten heel, perfeito para os dias de verão, em que a temperatura está mais amena.

Sensação do verão para o ano inteiro

Apostando no óleo de coco como ingrediente principal, além da fragrância leve e tropical, O Boticário acaba de lançar a linha Cuide-se Bem Sol e Água Fresca. Uma das novidades é Sabonete Esfoliante, um passo importante para renovar a pele. Além de esfoliar, o legal é que ao mesmo tempo ele também hidrata e tem uma espuma cremosa. Outro item é o LipBalm que tem vitamina E, FPS15 e 10% de manteiga de karité. A linha completa conta ainda com hidratante, sabonete em barra, creme de mãos, body splash e desodorante roll-on.

