O primeiro museu da vagina acaba de ser inaugurado em Londres

Acredite se quiser, mas a vagina ganhou o seu próprio espaço em um museu - que é dedicado só a ela inclusive. O primeiro museu dedicado exclusivamente à anatomia ginecológica feminina foi inaugurado no último final de semana, 16, em Londres, no Mercado de Camden. E sua proposta é esclarecer informações sobre o órgão, assunto que ainda é tratado como tabu na sociedade.

The first opening party sold out, and now there's only a handful of tickets for opening party 2.0 on 29th November left! Expect an evening of music, dancing, craft, activities and FANNIES GALORE - get a ticket while you can https://t.co/PpFFyTxFUr pic.twitter.com/9x5Xp8VWwy — Vagina Museum (@vagina_museum) November 12, 2019

Segundo a Super Interessante, a inspiração para a criação do museu da vagina veio do 'museu do pênis', chamado oficialmente de Museu Falológico Islandês, que fica em Reykjavík, capital da Islândia, e conta com um acervo de mais de 280 órgãos retirados de diversas espécies e foca nos aspectos anatômicos e científicos do pênis.

Eu percebi que não havia um equivalente feminino ao museu do pênis e decidi criar um, disse a diretora Florence Schechter em entrevista ao The Guardian. Mas, ao contrário do seu equivalente masculino, lá não estão centenas de vaginas e clitóris conservados em vidros. Pois, a finalidade do museu não é só focar na anatomia feminina, mas também abordá-la por um viés social por meio da história e o que ela representa nos dias de hoje.

A primeira exposição do museu é sobre mitos populares sobre a vagina, incluindo aparência, limpeza, menstruação e sexo. Os produtos vaginais encontrados em farmácias  como desodorantes, cremes e géis que prometem acabar com o cheirinho desagradável  também são alvos de crítica da exposição. Não há como criar um produto único para todas as vaginas porque cada uma tem uma microbiota muito delicada e particular diz a diretora.

A iniciativa nasceu graças a uma campanha de arrecadação que recebeu 50 mil libras (R$272 mil) de mais de mil doadores. A entrada é gratuita, porém o museu ainda aceita doações de visitantes e vende dezenas de produtos relacionados à vagina - incluindo até um pingente em forma de vulva.