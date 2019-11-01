Energias

O poder dos cristais: pedras conquistam cada vez mais adeptos no ES

Especialista garante que os cristais auxiliam no equilíbrio, vitalidade, harmonia, paz interior, foco, e a lidar com conflitos e outros processos da vida

Publicado em 1 de novembro de 2019 às 19:14 - Atualizado há 6 anos

Daniel diz que a combinação dos cristais pode potencializar ou suavizar a ação de uma outra pedra Crédito: Vitor Jubini

Proteção, vitalidade, harmonia, foco, equilíbrio…. o combo dessas palavras na nossa vida pode trazer muitos benefícios ao corpo e mente. E dentre as várias formas de alcançar os benefícios citados, estão os cristais, que retornam a vida de muitos capixabas, em joias e acessórios, em casa, e também como forma de terapia.

Na explicação pela geologia, o cristal é um corpo sólido com estrutura atômica ordenada que contém um padrão tridimensional, que por se repetir no espaço forma uma estrutura geométrica específica. E esta estrutura é o que apresenta os cristais nas formas que vemos: como quartzos, ametistas, citrinos, hematitas, fluoritas e entre outras denominações.

Segundo Daniel Bosi, cristalo terapeuta e facilitador de cursos na área holística, sobre as energias dos cristais, acredita-se que eles são a manifestação da luz na forma física e tem a capacidade de alinhar os seres humanos a harmonia da natureza. “Assim eles nos ajudam a curar, equilibrar e manifestar tudo o que nós precisamos para viver bem”, afirma ele.

Dentro da cristaloterapia é feito o uso de diferentes pedras, sendo que cada uma delas possui uma energia diferente. “Os cristais vão interagir com a pessoa, influenciando-a positivamente com o seu campo eletromagnético, gerando toda uma gama de benefícios”, explica Daniel.

O cristalo terapeuta explica ainda que a energia das pedras pode ajudar na cura - de coisas físicas ou não. Segundo ele, os cristais auxiliam no equilíbrio, vitalidade, harmonia, paz interior, foco, e a lidar com conflitos outros processos da vida cotidiana. “As pedras são poderosas auxiliares nesses tempos agitados, onde muitos sofrem de ansiedade e depressão, pois elas dissolvem mágoas e ressentimentos, dão proteção, renovação e foco. Além disso, são aliadas para quem deseja se aprofundar em autoconhecimento, já que ajudam com meditação, aceleram o processo de despertar da consciência, e potencializam a ação de outras técnicas de energia, como o Reiki, por exemplo”, complementa Daniel.

Dentro da cristaloterapia são usadas diferentes pedras, e cada uma delas possui uma energia diferente Crédito: Arquivo pessoal

COMBINAÇÃO DAS PEDRAS

Daniel relata que as pedras podem ser combinadas em si, e em um sessão de cristaloterapia, a combinação dos cristais se dá a fim de potencializar ou complementar a ação de uma outra pedra, ou ainda suavizar a ação de algum cristal com uma energia muito intensa. “É necessário muito estudo e responsabilidade ao fazer essas combinações, pois do contrário, pode trazer muitas complicações para a saúde da pessoa”, alerta o cristalo terapeuta.

Daniel Bosi realiza é cristalo terapeuta, e facilitador de cursos na área holística Crédito: Arquivo pessoal

CRISTAIS EM CONTATO COM O CORPO

De acordo com o cristalo terapeuta, nas formas de colares, brincos, aneis, cordões, e entre outros acessórios, os cristais trazem beleza e jovialidade. Mas alguns cuidados devem ser tomados em relação ao tempo de uso e a escolha das pedras. “Geralmente pedras muito escuras não são recomendáveis para se usar nas partes acima do umbigo, uma vez que podem trazer estresse e confusão emocional e mental”, avisa Daniel.

BANHO DE SOL E LUA

Apesar de tantas energias, os cristais precisam de cuidados especiais, a fim de não perderem tais características. E dentre as técnicas, estão os “banhos de sol e lua” para a re energização das pedras. “A energia da lua nutre os cristais e a do sol confere vitalidade”, explica Daniel Bosi. Os banhos de sol são recomendados para o sol da manhã, e os de lua não tem contraindicação.

CRISTAIS EM CASA

Para manter os cristais em casa, alguns cuidados são necessários, alerta o cristalo terapeuta. “É interessante também conhecer um pouco de suas propriedades terapêuticas e químicas. Já que nem todo cristal pode ir na água, ou no sal. Ou ainda pode ter contato com calor e vapor, como a pirita, que pode exalar enxofre (que é tóxico ao organismo humano) ao entrar em contato com o vapor de um chuveiro quente, por exemplo”, acrescenta ele.

ALÍVIO DE DORES E INSÔNIA

A médica Claudia Livia dos Santos sempre gostou de cristais, e usava com frequência em joias e bijuterias, mas foi em 2016, que despertou seu interesse pela energia dessas pedras, e hoje, também usa seus cristais em casa e no ambiente de trabalho. “Estudando sobre o assunto percebi que essas pedras poderiam ser usadas para fins curativos”, explica Claudia, que complementa sobre os cristais e a medicina: “Eles geram, transmutam e transmitem energias.E hoje temos uma noção que estas terapias alternativas podem sim ser integradas a medicina tradicional”, corrobora.

Ela usa as pedras para limpar e equilibrar energias nos ambientes, meditação e alinhamento e energização. No trabalho, Claudia afirma que depois dos cristais, os conflitos, reclamações e momentos de stress diminuiram significativamente.

Já para ela, o uso terapêutico das pedras já ajudou com insônia e dores articulares: “Após entrar na menopausa, comecei a ter insônia e um sono bem agitado, fui ao ginecologista e iniciei a terapia de reposição hormonal há um ano, mas não resolveu totalmente. Há dois meses associei dois cristais de fluorita e amazonita na cabeceira da minha cama estou dormindo super bem . Outro uso terapêutico é para dores articulares, tenho artrose nos dois ombros e após fisioterapia, pilates e medicações anti-inflamatórias a dor persistia, fiz umas sessões de cristaloterapia e a dor melhorou 90%”, conta Claudia.

A professora de yoga Isis Dequech sempre optou por ter as pedras em casa e usa para reposição e limpeza de energias Crédito: Arquivo pessoal

CRISTAIS PARA ‘RECARREGAR A BATERIA’

A professora de yoga Isis Dequech desde a infância já era habituada com os cristais, muito por causa de sua mãe, que sempre optou por ter as pedras em casa. E fruto desse convívio, há pouco tempo ela fez o curso de cristaloterapia para aprender a usar as pedras a seu favor.

Hoje, Isis utiliza os cristais no dia a dia para a reposição e limpeza de energias. “Como trabalho com yoga, que demanda muito energeticamente de mim, ao final do dia utilizo eles para “recarregar a bateria” e me limpar. Também utilizo em minhas plantas, para auxiliá-las quando percebo que estão fracas ou sem vida”, explica a professora. Quem complementa: “Para mim, através deles podemos sentir a energia que originou a matéria e nos apropriar dessas sabedorias que compõem a estrutura do nosso organismo”, compartilha Isis.

Além dos banhos de sol e lua, Isis também se preocupa em colocá-los em um ambiente harmonioso da casa e mantê-los sempre limpos. “Indico pra todo mundo o uso dos cristais, pois eles são como professores que nos ensinam a sabedoria da natureza”, finaliza ela.

ALGUMAS PEDRAS E SUAS PROPRIEDADES:

Ametista: ajuda a transmutar energias densas;

Quartzo branco: eleva os pensamentos;

Turmalina negra: protege contra a negatividade;

Hematita: ancora a energia pessoal e dá foco;

Cornalina: ativa a criatividade e o poder pessoal.

