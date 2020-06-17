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Antirracismo

'Nossa filha exala amor e alegria por todos os poros'

Mônica Calmon e  marido têm muito orgulho de serem pais de uma menina negra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:00

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:00

Marina Calmon SantAnna, Mônica Calmon e Vinicius Pinheiro de SantAnna. Pais e filha.
Marina Calmon SantAnna, Mônica Calmon e Vinicius Pinheiro de SantAnna. Pais e filha. Crédito: Divulgação
Venho de uma típica família brasileira  mãe descendente de índios e negros e pai de franceses e italianos. O acaso, ou quem sabe o destino, fez-me branca. Segundo minha avó paterna, nona italiana, a única filha da minha mãe que ela tinha certeza ser sua neta.
Tenho três filhas e a caçula tem o gene brasileiro da miscigenação. Como diz minha nora estadunidense, o Brasil é uma terra tão fantástica que a gente nunca pode afirmar a cor da criança que está gerando.
Cresci vendo minha irmã sofrer com alguns atos de discriminação, e hoje sei que isso me deu suporte para passar força e coragem para minha menina cravo/cacau/canela ter a certeza de que a coloração é nada para definir quem realmente somos em essência.
Tenho muito orgulho de ser mãe de uma menina negra que veio reavivar e integrar a memória de nossa origem, que exala amor e alegria por todos os poros e enxerga os outros por intermédio desses sentimentos, mostrando-nos que não importa o ano, o lugar, a classe social ou o grupo étnico a que você pertença, uma vez que o amor não tem cor e nem pré-conceitos.

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