'Nossa filha exala amor e alegria por todos os poros'

Marina Calmon SantAnna, Mônica Calmon e Vinicius Pinheiro de SantAnna. Pais e filha. Crédito: Divulgação

Venho de uma típica família brasileira  mãe descendente de índios e negros e pai de franceses e italianos. O acaso, ou quem sabe o destino, fez-me branca. Segundo minha avó paterna, nona italiana, a única filha da minha mãe que ela tinha certeza ser sua neta.

Tenho três filhas e a caçula tem o gene brasileiro da miscigenação. Como diz minha nora estadunidense, o Brasil é uma terra tão fantástica que a gente nunca pode afirmar a cor da criança que está gerando.

Cresci vendo minha irmã sofrer com alguns atos de discriminação, e hoje sei que isso me deu suporte para passar força e coragem para minha menina cravo/cacau/canela ter a certeza de que a coloração é nada para definir quem realmente somos em essência.