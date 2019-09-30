Noivas abrem mão de festa para viajar na despedida de solteira

Dizem que uma amizade é colocada à prova quando os amigos viajam juntos. Mas que tal noiva e madrinhas se lançarem nessa empreitada? A ideia não é tão nova assim, mas só agora caiu de vez na graça das mais antenadas, que estão circulando de Búzios, no Rio de Janeiro, até Punta Cana, na República Dominicana, e passando por Cancún, no México. Ao listar esses três destinos mais procurados, fica claro que essas mulheres buscam um tempo de descanso em um cenário paradisíaco.

A despedida da universitária Tainah Farias, em Búzios, teve praias, festas e muitas risadas entre as amigas Crédito: Divulgação / Tainah Faria

Foi o caso da universitária Tainah Farias, de 27 anos, que em agosto do ano passado visitou o balneário brasileiro que caiu nas graças de Brigitte Bardot ao lado de sete amigas. “Foi maravilhoso. Tinha toda uma programação de boate, praia. Mas também nada engessado, afinal estávamos lá para curtir”, conta. Na ocasião, a jovem fala que a ideia foi embalada por uma animação geral das meninas, mas nada que as fizessem ficar arrependidas depois.

A despedida da universitária Tainah Farias, em Búzios, teve praias, festas e muitas risadas entre as amigas Crédito: Divulgação / Tainah Faria

“A gente nem foi na melhor época que todo mundo diz que é a boa, mas estávamos tão animadas e felizes por ter conseguido nos reunir que pra gente foi perfeito”, comemora a estudante de Nutrição, que ficou um fim de semana com as colegas no Rio antes de selar o sim-sim.

A empresária Lorena Fafá escolheu Cancún para sua despedida e viajou com as amigas Crédito: Divulgação/ Lorena Fafá

A empresária Lorena Fafá, de 30 anos, escolheu o avião como meio de transporte para voar direto para o mar de Cancún e ter as praias paradisíacas como pano de fundo para aproveitar os últimos dias de solteirice. “Combinei com minhas melhores amigas para irmos juntas. Nunca foi meu sonho ter uma despedida de solteira em outro país. Mas quando surgiu a ideia de fazer, Cancún foi o primeiro destino que pensei”, relata.

A empresária Lorena Fafá escolheu Cancún para sua despedida e viajou com as amigas Crédito: Divulgação/ Lorena Fafá

Mas a memória da capixaba não foi ao México à toa: antes de viajar com as amigas, em agosto de 2018, Lorena já tinha experimentado algumas tequilas quando foi ao país com as primas, há seis anos. “Eu sabia que esse também seria o destino ideal para ir passar uma semana com as amigas antes de casar”.

Combinado

Se em um restaurante pedir a conta já pode ser um verdadeiro parto em algumas situações, imagina se não combinar tudo direitinho em se tratando de uma viagem? No caso de Tainah, o papo do dinheiro rolou com transparência. “A gente foi de van, então gastamos R$ 250 cada uma com transporte. De estadia foram R$ 200 por pessoa. E isso para ficar em uma pousada bacana. Lembro que nossa vontade era ficar em uma suíte maior, todas juntas, mas não dava, então nos dividimos em dois grupos. Mas combinamos e falamos sobre isso tudo antes de fechar

No fim do passeio, inclusive, a universitária fez um balanço de que até as amigas curtiram bastante o plano de ficarem em maior número nos quartos. “A gente nem se importou com isso, porque somos todas bem amigas. Mas o legal é que elas ficaram mais amigas ainda. Até hoje nos reunimos com frequência e a viagem realmente fortaleceu os nossos laços”, conta a universitária.

No caso de Lorena, os gastos já foram maiores. “Gastamos mais ou menos, por pessoa, R$ 2,5 mil com as passagens e R$ 2 mil com hospedagem em um resort de frente para o mar”, detalha. A empresária ainda contabiliza outros R$ 2 mil que elas gastaram com as programações no local. “Como a viagem foi decidida com poucos meses de antecedência, quem podia pagar tudo, pagou. Para quem não podia, eu banquei uma parte das despesas. Não fazia sentido ter uma despedida de solteira em um lugar daqueles sem ter as melhores amigas por perto”, finaliza.

DESTINOS PREFERIDOS:

"Búzios e Punta Cana são os tops para despedida de solteira”

A agente de viagem Camila Arantes entrega que Búzios, no Rio de Janeiro, e Punta Cana, na República Dominicana, são os dois points que as noivas mais buscam para dar tchau de vez à fase de solteirice. Os destinos são bem parecidos, já que são de praia e têm dezenas de milhares de opções para quem quer curtir do resort durante o dia até uma boa boate à noite. A diferença está no preço, já que, mesmo que seja pequena a diferença, um roteiro dentro do país ainda pode sair mais em conta. “Vendo muitos pacotes para Búzios, elas gostam muito. E Punta Cana também acontece. Depende da época e do período que vão ficar. Como é uma viagem em grupo, dá para pensar em várias formas de trabalhar a programação”, arremata.

O casamento da universitária Tainah Farias Crédito: Divulgação / Tainah Faria