Maturidade: gays contam como vivem essa fase da vida

Edna Mara hoje vive com uma irmã, em Vitória, e faz trabalhos voluntários. É a minha válvula de escape. Bom poder ajudar Crédito: Divulgação

Edna Mara Ferreira, 62 anos, não tem medo da solidão. Nascido na Comunidade Quilombola, em São Mateus, ele conta que aproveitou muito a vida. Hoje está mais sossegado, morando com uma irmã no bairro Maruípe, em Vitória. Adoro ficar em casa. Falo com meus amigos por telefone, ocupo minha mete. E adoro fazer trabalho voluntário, é a minha válvula de escape, conta.

Mas nem sempre é tão tranquilo assim. Vira e mexe recebe telefonemas de amigos que estão depressivos. Não é fácil. Tenho vários amigos que vivem na solidão. Perderam os pais, irmãos e acabaram ficando sozinhos. É muito triste, diz. Edna aprendeu desde cedo a estar rodeado de gente. Ainda pequeno apanhou muito do pai por conta de seus trejeitos. Com 6 anos já me identificava como gay. Naquela época não existia a palavra viado. Foi muito difícil para os meus pais aceitarem, apanhei muito.

Com 19 anos, já na Capital, foi viver sua vida. Participou de reuniões no Teatro Carlos Gomes, saía a noite, e se tornou travesti. Tudo isso nos anos 70, época da ditadura militar. Tudo era escondido. Caso contrário a gente apanhava da polícia, lembra. Alguns anos depois ele destransicionou (deixou de ser travesti), reduziu o tamanho dos seios e hoje se identifica como homem gay. O preconceito nunca acaba. Para ele há uma resistência em se falar sobre envelhecimento LGBT+ mesmo na própria comunidade. Quase ninguém quer tocar no assunto. Muitos amigos não quiseram dar entrevista. Todo mundo envelhece, esse é o nosso destino. O importante é o agora.

Rede de apoio

O envelhecimento de pessoas LGBT no país é invisível, pouco debatido ou valorizado. Faltam dados, há desconhecimento por parte de profissionais de saúde, não existem políticas públicas específicas. Essa população, ao envelhecer, está mais suscetível à solidão. Sabemos pouco sobre o envelhecimento, inclusive do aspecto científico da população LGBT+ e como a questão do envelhecimento dessas pessoas carece de dados. A minha percepção como médico é a de que realmente a maioria carrega o duplo preconceito - pela orientação sexual e pelo envelhecimento. A sociedade tem a ideia de que velho não serve para nada e essas pessoas acabam ficando suscetíveis ao isolamento, diz Roni Mukamal, geriatra da MedSênior.

Para ele, é fundamental ter como rede de apoio a família e os amigos. O isolamento é um fator de risco para doenças mentais, transtorno de ansiedade e até insônia. Ter amigos, atividade sociais e apoio da família evita a depressão, explica o médico.

Parte do show

Weyden Alexandre como transformista no desfile da escola Unidos de Jucutuquara Crédito: Divulgação

O administrador de empresas e chef Weyden Alexandre Rodrigues, 55 anos, também aproveita o momento da vida de forma sossegada. Morando em Jardim América com a mãe, ele não lembra em nada os tempos em que se apresentava como transformista pelas festas da Grande Vitória. Não tenho medo da solidão, mas de vivenciar situações que amigos meus passam, como de estarem na rua. Aprendi a estar comigo mesmo, mas também me apoio em amigos leais, conta.

Trabalhando numa biblioteca do município, ele aproveita o tempo em casa para cuidar do acervo de seus figurinos. A ideia é fazer uma exposição. Tenho o maior carinho com as minhas coisas. Ele é um dos precursores do Movimento Gay no Estado. Aos 16 anos se envolveu com uma trupe de teatro e ali teve o primeiro contato com a arte e a homossexualidade de alguns componentes da companhia. Virei figurinista, maquiador e depois ingressei em outro grupo onde me consagrei como maquiador de espetáculo, lembra.

Acompanhou o advento dos shows das drag queens, o boom das boates gays, ia em vernissages, lançamentos de livros, aniversários e ações de prevenção as DSTs e Aids. Sempre como transformista. Participei de muto manifesto, lembra. Hoje costuma sair de casa para encontrar amigos e raramento faz shows. Chega uma hora que a idade traz um amadurecimento. Fui feliz naquela época e sou feliz hoje.

Pai novamente aos 61

Sérgio Luiz e Bruno com os filhos Bernardo e Guilherme. A chegada deles foi um bálsamo na minha vida, diz Sérgio Crédito: Divulgação

O empresário Sérgio Luiz Alves, 65 anos, vive a melhor fase da sua vida. Há oito anos ele é casado com Bruno e eles são pais dos pequenos Bernardo e Guilherme. Construí a minha vida na base dos meus relacionamentos que sempre foram longos, sempre gostei de estar acompanhado. E, aos 61, fui pai novamente, já que meu companheiro também tinha esse desejo, conta ele, que também é pai de um homem de 35 anos, fruto de um casamento heterossexual.

Sérgio sempre foi resolvido com a sua sexualidade. Sempre transitei bem entre os dois mundos, o heterossexual e o homossexual. Sempre deixei claro para a minha ex-esposa que se eu optasse por ter um relacionamento homo eu avisaria. E foi isso que fiz. Ele também já é avô.