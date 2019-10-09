Mattel lança Barbie juíza para incentivar meninas a tomar decisões e mudar o mundo

Brincadeira também influencia no futuro! A mattel anunciou sua nova boneca Barbie, uma juíza. E segundo a própria empresa, em um tweet nesta segunda-feira, 7, a boneca tem como objetivo incentivar "as meninas a aprenderem mais sobre como tomar decisões para mudar o mundo para melhor".
Lisa McKnight, chefe global da Barbie, em publicação na Glamour, afirmou que a empresa ficou inspirada depois de descobrir que "apenas 33% dos juízes estaduais dos EUA são mulheres".
“Embora exista um número recorde de mulheres [ocupando] cargos, ainda há trabalho a ser feito para alcançar todos os ramos do governo. Nos EUA, as mulheres representam apenas um terço dos juízes sentados no palco , disse a empresa em um comunicado à imprensa.
A boneca está disponível em diferentes etnias e usa uma túnica clássica e com um martelo na mão. A "Barbie Judge" está disponível por US$ 12,99 (R$ 53) nos Estados Unidos, em lojas como Walmart e Amazon. Ainda não se sabe se ela será vendida no Brasil.