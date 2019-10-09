Mattel lança Barbie juíza para incentivar meninas a tomar decisões e mudar o mundo

Mattle lança Barbie juíza Crédito: Divulgação

Brincadeira também influencia no futuro! A mattel anunciou sua nova boneca Barbie, uma juíza. E segundo a própria empresa, em um tweet nesta segunda-feira, 7, a boneca tem como objetivo incentivar "as meninas a aprenderem mais sobre como tomar decisões para mudar o mundo para melhor".

Lisa McKnight, chefe global da Barbie, em publicação na Glamour, afirmou que a empresa ficou inspirada depois de descobrir que "apenas 33% dos juízes estaduais dos EUA são mulheres".

“Embora exista um número recorde de mulheres [ocupando] cargos, ainda há trabalho a ser feito para alcançar todos os ramos do governo. Nos EUA, as mulheres representam apenas um terço dos juízes sentados no palco , disse a empresa em um comunicado à imprensa.