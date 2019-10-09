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Brincadeira é coisa séria!

Mattel lança Barbie juíza para incentivar meninas a tomar decisões e mudar o mundo

"A Barbie Juíza incentiva as meninas a aprenderem mais sobre como tomar decisões para mudar o mundo", disse a Mattel em comunicado

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 09:41
Mattle lança Barbie juíza Crédito: Divulgação
Brincadeira também  influencia no futuro! A mattel anunciou sua nova boneca Barbie, uma juíza. E segundo a própria empresa, em um tweet nesta segunda-feira, 7, a boneca tem como objetivo incentivar "as meninas a aprenderem mais sobre como tomar decisões para mudar o mundo para melhor".
Lisa McKnight,  chefe global da Barbie,  em publicação na Glamour, afirmou que a empresa ficou inspirada depois de descobrir que "apenas 33% dos juízes estaduais dos EUA são mulheres".
“Embora exista um número recorde de mulheres [ocupando] cargos, ainda há trabalho a ser feito para alcançar todos os ramos do governo. Nos EUA, as mulheres representam apenas um terço dos juízes sentados no palco , disse a empresa em um comunicado à imprensa.
A boneca está disponível em diferentes etnias e usa uma túnica clássica e  com um martelo na mão. A "Barbie Judge" está disponível por US$ 12,99 (R$ 53) nos Estados Unidos, em lojas como Walmart e Amazon. Ainda não se sabe se ela será vendida no Brasil.

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