Lucy Mizael: "Sou muito prática e nada consumista"

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 13:00
- Atualizado há 6 anos
A roupa manchou? O armário está com mofo? Chama a Lucy!!! Lucy Mizael já é conhecida do público por seu quadro na TV Gazeta, que ela comanda desde 2011 e onde dá várias dicas sobre limpeza e organização do lar. E atendendo a pedidos, acaba de lançar um livro que não poderia ter outro nome: “Dicas da Lucy”. São quase 200 páginas com soluções práticas e econômicas para as missões mais difíceis dentro de casa.
Foram seis anos preparando esse livro”, diz Lucy, que garante que todas receitas domésticas foram testadas e aprovadas por ela própria. E as novidades não param por aí. A personal organizer agora estreia no novo time de colunistas da Revista.ag digital. Toda quinta-feira, ela escreverá sobre um tema diferente. Nesta entrevista, Lucy conta um pouco de sua rotina e revela que mesmo a rainha da organização tem seus dias de bagunça.
Lucy MizaelPersonal organizer
Algumas pessoas me encontravam na rua e diziam que adoravam minhas dicas, mas que nem sempre conseguiam anotar tudo. Comecei a preparar o livro sozinha, em 2013. Aí, vi que não dava conta e chamei uma jornalista para me ajudar.
Sim, é bem comum. Elas ficam olhando meu carrinho de supermercado para conferir o que estou comprando, se tem bicarbonato… (risos)
Claro! As dicas que eu dou pratico todas. Não é fake news! (risos)
Ah, é fácil. A de tirar mancha de desodorante da camisa é uma das mais pedidas porque é um problema pelo qual todo mundo passa. Eu também passei por isso, principalmente com as camisas do meu marido. É só uma misturinha de água oxigenada, bicarbonato e detergente. Aplica, deixa agir e põe na máquina de lavar.
Tenho muito carinho por essa revista! Vou falar de organização do tempo, organização da rotina, da casa.. Além de dicas e técnicas de limpeza e conservação. Economia doméstica é uma marca minha.
Minha rotina é organizada. Mas quando meu trabalho está muito intenso, algumas coisas ficam para depois. Tipo: às vezes, minhas calcinhas não estão todas dobradas na gaveta. Aí, quando tenho um temo disponível, faço minha vistoria e boto em ordem. Eu mesma lavo minhas roupas. E tenho uma faxineira que vai uma vez por semana e que passa algumas roupas. Tenho um estilo de vida prático, leve. Isso que me dá oportunidade de curtir outras coisas.
Não sou nada consumista. Não sou de comprar nada para mim, tipo bolsa, roupa, maquiagem. Só tenho um batom, que ganhei de uma amiga. Vou ao supermercado uma vez por semana. Minha despensa não é cheia, minha geladeira não é lotada. Não compro quase nada e ainda descarto quatro vezes por ano.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o