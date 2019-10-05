Nova coluna

Lucy Mizael: "Sou muito prática e nada consumista"

A personal organizer estreia como nova colunista da Revista.ag digital. Nesta entrevista, ela revela que mesmo a rainha da organização tem seus dias de bagunça. Confira:

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 13:00 - Atualizado há 6 anos

Lucy Mizael, personal organizer e nova colunista de A Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli

A roupa manchou? O armário está com mofo? Chama a Lucy!!! Lucy Mizael já é conhecida do público por seu quadro na TV Gazeta, que ela comanda desde 2011 e onde dá várias dicas sobre limpeza e organização do lar. E atendendo a pedidos, acaba de lançar um livro que não poderia ter outro nome: “Dicas da Lucy”. São quase 200 páginas com soluções práticas e econômicas para as missões mais difíceis dentro de casa.

Foram seis anos preparando esse livro”, diz Lucy, que garante que todas receitas domésticas foram testadas e aprovadas por ela própria. E as novidades não param por aí. A personal organizer agora estreia no novo time de colunistas da Revista.ag digital. Toda quinta-feira, ela escreverá sobre um tema diferente. Nesta entrevista, Lucy conta um pouco de sua rotina e revela que mesmo a rainha da organização tem seus dias de bagunça.

"Minha rotina é organizada. Mas quando meu trabalho está muito intenso, algumas coisas ficam para depois." Lucy Mizael Personal organizer

Como surgiu a ideia de fazer um livro com suas dicas? Algumas pessoas me encontravam na rua e diziam que adoravam minhas dicas, mas que nem sempre conseguiam anotar tudo. Comecei a preparar o livro sozinha, em 2013. Aí, vi que não dava conta e chamei uma jornalista para me ajudar.

As pessoas te param na rua para pedir dica de limpeza? Sim, é bem comum. Elas ficam olhando meu carrinho de supermercado para conferir o que estou comprando, se tem bicarbonato… (risos)

Você testa cada truque que ensina? Claro! As dicas que eu dou pratico todas. Não é fake news! (risos)

Cite uma que está entre as mais pedidas Ah, é fácil. A de tirar mancha de desodorante da camisa é uma das mais pedidas porque é um problema pelo qual todo mundo passa. Eu também passei por isso, principalmente com as camisas do meu marido. É só uma misturinha de água oxigenada, bicarbonato e detergente. Aplica, deixa agir e põe na máquina de lavar.

E como vai ser na sua coluna da Revista.ag? Tenho muito carinho por essa revista! Vou falar de organização do tempo, organização da rotina, da casa.. Além de dicas e técnicas de limpeza e conservação. Economia doméstica é uma marca minha.

Com tanto trabalho, como é sua rotina de dona de casa? Você tem alguém que limpa sua casa? Minha rotina é organizada. Mas quando meu trabalho está muito intenso, algumas coisas ficam para depois. Tipo: às vezes, minhas calcinhas não estão todas dobradas na gaveta. Aí, quando tenho um temo disponível, faço minha vistoria e boto em ordem. Eu mesma lavo minhas roupas. E tenho uma faxineira que vai uma vez por semana e que passa algumas roupas. Tenho um estilo de vida prático, leve. Isso que me dá oportunidade de curtir outras coisas.

Você compra muitos produtos para testar? Não sou nada consumista. Não sou de comprar nada para mim, tipo bolsa, roupa, maquiagem. Só tenho um batom, que ganhei de uma amiga. Vou ao supermercado uma vez por semana. Minha despensa não é cheia, minha geladeira não é lotada. Não compro quase nada e ainda descarto quatro vezes por ano.

