Jennifer Aniston entra para o Guiness Book após criar perfil no Instagram

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:51
- Atualizado há 6 anos
Jennifer Aniston desbancou Meghan Marke e o Príncipe Harry no Instagram. Isso porque o casal real bateu o recorde da rede social ao ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores em apenas 5 horas e 45 minutos, mas a eterna Rachel Green foi mais longe e entrou para o Guiness com um impressionante recorde.
A atriz passou a marca de 1 milhão de seguidores em 5 horas e 16 minutos. O número, porém, já subiu e hoje ela coleciona mais de 11 milhões.
Para comemorar, Jennifer postou um vídeo engraçadinho em que aparece "quebrando" o celular. "Eu juro que não tinha a inteção de quebrá-lo... Obrigada pelas boas-vindas, pessoal", escreveu.
