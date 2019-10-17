Chuva de followers

Jennifer Aniston entra para o Guiness Book após criar perfil no Instagram

A atriz bateu a marca de um milhão de seguidores mais rápido que o Príncipe Harry e Meghan Markle

Publicado em 17 de outubro de 2019

Jennifer Aniston entrou para o Guinnes Book apenas 5 horas após criar sua primeira conta no Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram @vale_page2

Jennifer Aniston desbancou Meghan Marke e o Príncipe Harry no Instagram. Isso porque o casal real bateu o recorde da rede social ao ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores em apenas 5 horas e 45 minutos, mas a eterna Rachel Green foi mais longe e entrou para o Guiness com um impressionante recorde.

A atriz passou a marca de 1 milhão de seguidores em 5 horas e 16 minutos. O número, porém, já subiu e hoje ela coleciona mais de 11 milhões.

Para comemorar, Jennifer postou um vídeo engraçadinho em que aparece "quebrando" o celular. "Eu juro que não tinha a inteção de quebrá-lo... Obrigada pelas boas-vindas, pessoal", escreveu.

