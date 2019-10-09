Consciência na moda

Gucci abre inscrições para programa de bolsas de estudos

Os subsídios chegam até 6,5 milhões de dólares na América do Norte

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 09:56 - Atualizado há 6 anos

Gucci Changemakers Crédito: Reprodução/ Instagram @luxury_crocodile

Quem acompanha as novidades da Gucci sabe: desde o início do ano a grife italiana está anunciando estratégias de diversidade e inclusão na indústria da moda. Por isso, o programa Changemakers na América do Norte, que concede bolsas de estudo, acaba de anunciar a abertura das incrições. Como a marca não brinca em serviço, também produziu um curta-metragem, com o diretor criativo da DRØME, Satchel Lee, para convidar jovens e organizações sem fins lucrativos a participarem.

Desde o início do ano da grife italiana Gucci vem anunciando estratégias de diversidade e inclusão na moda. E entre elas, está o programa Changemakers - que concede bolsas de estudos- na América do Norte. Segundo informações da Glamour, os subsídios são de R$6.000.000,00 para a bolsa plurianual e cerca de R$20.000.000,00 para organizações sem fins lucrativos. E agora, a marca acaba de anunciar a abertura das inscrições, e além disso, para incentivar as pessoas a colaborarem e participarem, também produziu um curta-metragem, com o diretor criativo da DRØME, Satchel Lee:

“A mudança não acontece na teoria, ela acontece na comunidade. Estamos dando vida à iniciativa Gucci Changemakers, trazendo não somente fundos, mas também tempo, energia e assistência a comunidades que histórica e sistematicamente tiveram recursos escassos e foram negligenciadas por muito tempo”, diz Cleo Wade, Copresidente do Conselho do Programa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta