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Consciência na moda

Gucci abre inscrições para programa de bolsas de estudos

Os subsídios chegam até 6,5 milhões de dólares na América do Norte

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 09:56
Gucci Changemakers Crédito: Reprodução/ Instagram @luxury_crocodile
Quem acompanha as novidades da Gucci sabe: desde o início do ano a grife italiana está anunciando estratégias de diversidade e inclusão na indústria da moda. Por isso, o programa Changemakers na América do Norte, que concede bolsas de estudo, acaba de anunciar a abertura das incrições. Como a marca não brinca em serviço, também produziu um curta-metragem, com o diretor criativo da DRØME, Satchel Lee, para convidar jovens e organizações sem fins lucrativos a participarem.
Desde o início do ano da grife italiana Gucci vem anunciando estratégias de diversidade e inclusão na moda. E entre elas, está o programa Changemakers - que concede bolsas de estudos- na América do Norte. Segundo informações da Glamour, os subsídios são de R$6.000.000,00 para a bolsa plurianual e cerca de R$20.000.000,00 para organizações sem fins lucrativos. E agora, a marca acaba de anunciar a abertura das inscrições, e além disso, para incentivar as pessoas a colaborarem e participarem, também produziu um curta-metragem, com o diretor criativo da DRØME, Satchel Lee:
“A mudança não acontece na teoria, ela acontece na comunidade. Estamos dando vida à iniciativa Gucci Changemakers, trazendo não somente fundos, mas também tempo, energia e assistência a comunidades que histórica e sistematicamente tiveram recursos escassos e foram negligenciadas por muito tempo”, diz Cleo Wade, Copresidente do Conselho do Programa. 

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