Gucci abre inscrições para programa de bolsas de estudos

Gucci Changemakers Crédito: Reprodução/ Instagram @luxury_crocodile

Quem acompanha as novidades da Gucci sabe: desde o início do ano a grife italiana está anunciando estratégias de diversidade e inclusão na indústria da moda. Por isso, o programa Changemakers na América do Norte, que concede bolsas de estudo, acaba de anunciar a abertura das incrições. Como a marca não brinca em serviço, também produziu um curta-metragem, com o diretor criativo da DRØME, Satchel Lee, para convidar jovens e organizações sem fins lucrativos a participarem.

Desde o início do ano da grife italiana Gucci vem anunciando estratégias de diversidade e inclusão na moda. E entre elas, está o programa Changemakers - que concede bolsas de estudos- na América do Norte. Segundo informações da Glamour, os subsídios são de R$6.000.000,00 para a bolsa plurianual e cerca de R$20.000.000,00 para organizações sem fins lucrativos. E agora, a marca acaba de anunciar a abertura das inscrições, e além disso, para incentivar as pessoas a colaborarem e participarem, também produziu um curta-metragem, com o diretor criativo da DRØME, Satchel Lee: